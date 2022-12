Es hat mit den Profis zu tun: Altintop soll befördert werden

In der Bundesliga spielte er für Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg. Seit 2020 ist Halil Altintop, dessen Bruder Hamit von 2007 bis 2011 das Bayern-Trikot trug, bei den Münchnern unter Vertrag. Im Nachwuchs. Erst als Trainer, seit Sommer als Schnittstelle zwischen Profis und Campus. Nun soll sein Aufgabenbereich erweitert werden.

Martin Demichelis, der zuletzt die U 23 beim FC Bayern trainiert hatte, hat den Rekordmeister verlassen und wird im Januar Chef-Coach bei River Plate. Seinen vorherigen Posten übernimmt Holger Seitz. Der 48-Jährige, seit 2019 Leiter Nachwuchsarbeit, war bereits 2018/19 und 2020/21 bei der 2. Mannschaft der Münchner als Trainer an der Seitenlinie und soll nun eine Konstante werden.

Schnittstelle zwischen Ausbildung und Säbener Straße

Aus diesem Grund sind seine operativen Aufgaben neu zu vergeben. Seit ein paar Wochen wird intern über diesen Tätigkeitsbereich diskutiert. Nach kicker-Informationen ist Halil Altintop dafür vorgesehen, er soll befördert werden. Der 39-Jährige - er kam 2020 als Co-Trainer der U 16, coachte vergangene Saison die U 17 - fungiert seit Sommer als Talentmanager beziehungsweise Übergangskoordinator am Campus. Quasi als Schnittstelle zwischen NLZ und Profimannschaft, um die Kommunikation zwischen der Ausbildungsstätte und der Säbener Straße zu fördern. Darüber hinaus ist Altintop der Ansprechpartner für die verliehenen Spieler wie Gabriel Vidovic (Vitesse Arnhem). Nun soll er künftig mehr Verantwortung übernehmen.

Mehr dazu erfahren Sie in der neuen Donnerstag-Ausgabe des kicker (und schon ab Mittwochabend im eMagazine) - unter anderem, welcher Spieler schon mit den Profis trainiert, weil Altintop in ihm großes Potenzial sieht. Ebenso lesen Sie, warum Trainer Julian Nagelsmann schon vor der WM festgelegt hatte, dass seine Spieler, die früh ausscheiden, direkt in den Urlaub gehen können.