"Es hat mir die Welt bedeutet": Biles gewinnt bei Rückkehr Bronze am Schwebebalken

Simone Biles aus den USA hat bei ihrer Rückkehr auf die Turn-Bühne bei den Olympischen Spielen am Schwebebalken die Bronzemedaille gewonnen.

Die 24-Jährige kam am Dienstag auf 14,000 Punkte im Finale am Schwebebalken und holte wie bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro Bronze. In Tokio hatte die Rekord-Weltmeisterin nach ihrem Ausstieg beim Team-Finale mentale Probleme öffentlich gemacht und deswegen auf die Starts im Mehrkampf, am Stufenbarren, im Sprung und am Boden verzichtet. Mit der Mannschaft hatte sie Silber gewonnen.



"Ich habe das nur für mich selbst gemacht"

"Es hat mir die Welt bedeutet, da wieder rauszugehen", sagte Biles, die zwei Tage zuvor auch noch die Nachricht des Todes ihrer Tante ereilt hatte, gerührt. Selbst Thomas Bach hielt es nicht auf seinem Sitz, der IOC-Präsident eilte sofort zur Wettkampffläche, um einer der ersten Gratulanten zu sein.



"Ich hätte nicht erwartet, eine Medaille mitzunehmen. Ich habe das nur für mich selbst gemacht", erklärte Biles und sprach von "großer Erleichterung".

Wegen ihrer aktuellen Schwierigkeiten mit Rotationen um die Längsachse verzichtete Biles auf jegliche Art von Schrauben. Zwar sank dadurch der Schwierigkeitsgrad ihrer Übung, doch dieses Manko konnte die viermalige Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 durch eine sehr exakte Ausführung ihrer Elemente weitgehend ausgleichen.

Mit ihrer insgesamt 32. Medaille bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften egalisierte die Texanerin den Allzeit-Rekord von Larissa Latynina (UdSSR).

Olympiasiegerin am Schwebebalken wurde Chenchen Guan aus China mit 14,633 Punkten. Die Silbermedaille gewann ihre Landsfrau Xijing Tang mit 14,233 Zählern. Deutsche Turnerinnen hatten sich für das Finale der besten Acht nicht qualifiziert.