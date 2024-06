"Es hat mich dann überkommen": Emotionaler Druckabfall im ÖFB-Team

Mit Rotation, taktischen Maßnahmen während der Partie und einem Vier-Augen-Gespräch in der Pause stellte Österreichs Teamchef Ralf Rangnick die Weichen im "Play-off"-Match gegen Polen auf Sieg.

Aus Berlin berichtet David Mayr

Für Österreichs Nationalmannschaft brachte der 3:1-Sieg gegen Polen am Freitagabend nicht nur verschiedene Rekorde, die Teamkicker sind vor allem auch "brutal erleichtert", wie Man of the Match Christoph Baumgartner nach dem Abpfiff und den ersten Feierlichkeiten mit den Kollegen im Presseraum des Berliner Olympiastadions einräumte.

Dass die Partie gegen Polen nach der Auftaktniederlage gegen Topfavorit Frankreich zum vorentscheidenden "Play-off-"Match werden würde, hatte Teamchef Ralf Rangnick schon vorher angekündigt. Seine Truppe stand also ordentlich unter Zugzwang, die Anspannung innerhalb der Mannschaft war groß. "Es war schon ein gewaltiger Druck auf uns", gab Baumgartner zu.

Rangnicks glückliches Händchen

Rangnick sorgte bei der Aufstellung für die ein oder andere Überraschung, als er mit Gernot Trauner und Philipp Lienhart zwei neue Innenverteidiger sowie mit Marko Arnautovic einen neuen Stürmer hineinrotierte. Damit brachte er einerseits zwei Torschützen neu in die Startformation, andererseits setzte er im In-Game-Coaching Maßnahmen, die schließlich zum Erfolg führen sollten.

Baumgartner beorderte der Teamchef noch in der ersten Hälfe vom rechten Flügel ins offensive Zentrum, wo der Leipzig-Legionär seine Stärken deutlich besser ausspielen kann. Vor der Pause hatte der 24-Jährige dennoch große Probleme, ins Spiel zu finden. "Der Trainer hat in der Halbzeit ein paar Worte an mich gerichtet und sich in einem Vier-Augen-Gespräch Zeit genommen und mir Mut zugesprochen", verriet Baumgartner.

Mit Erfolg. Nach einer sehenswerten Aktion über den nur drei Minuten zuvor eingewechselten Alexander Prass und Arnautovic brachte sein präziser Schuss in der 66. Minute Österreich auf die Siegerstraße. Beim Jubel drehte Baumgartner sofort in Richtung Bank ab und lief direkt auf Rangnick zu, um diesen herzlich zu umarmen. "Es hat auf mir Druck gelastet, auf dem Trainer Druck gelastet, auf der ganzen Mannschaft Druck gelastet. Es hat mich dann überkommen. Ich wollte einfach etwas zurückgeben und zeigen, dass ich dem Trainer extrem dankbar bin."

Rangnick gab dann noch Einblick in den Wortlaut des Einzelgesprächs mit seinem Spielmacher: "Ich hab' ihm gesagt: 'Pass auf Baumi, du bist für uns so ein wichtiger Spieler, wir brauchen dich mindestens mal in Normalform'". Weil die Formkurve in Hälfte zwei dann beim gesamten Team nach oben zeigte, ist der Aufstieg ins Achtelfinale der EURO 2024 für Österreich nun in greifbarer Nähe.