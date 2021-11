"Es hat ihm geholfen": Begnadigter Füllkrug wie ausgewechselt

Seitdem Niclas Füllkrug vor drei Wochen mit einer disziplinarischen Strafe belegt und anschließend begnadigt wurde, blüht er beim SV Werder Bremen sportlich wieder auf. Die Denkpause hat gewirkt.

Wenn es nach dem Torschützen selbst gegangen wäre, hätte er seinen Treffer freiwillig an Niclas Füllkrug abgetreten. "Eigentlich ist das auch sein Tor, wie er den mit der Brust runternimmt", sagte Leonardo Bittencourt: "Überragend." Füllkrugs Abschluss war ihm, noch abgefälscht von Gegenspieler Enrico Valentini, vor die Füße gefallen - Bittencourt schoss dann ein zum 2:1-Sieg beim 1. FC Nürnberg.

An den letzten vier Werder-Treffern direkt beteiligt

Per "wunderschönem" Kopfballtor, lobte dieser seinen Mitspieler weiter, hatte Füllkrug zuvor bereits den 1:1-Ausgleich erzielt. Der Angreifer ist damit nun an den letzten vier Werder-Treffern direkt beteiligt. Zuletzt gegen den FC St. Pauli hatte der 28-Jährige bereits das zwischenzeitliche 1:0 von Marvin Ducksch anspruchsvoll eingeleitet, zuvor in Sandhausen in der Nachspielzeit zum Last-Minute-2:2 getroffen. Noch vor drei Wochen wäre das alles kaum vorstellbar gewesen.

Verbaler Ausraster gegenüber Clemens Fritz

Der SV Werder Bremen hatte da gerade mit 0:3 in Darmstadt verloren, Füllkrug war zu jenem Zeitpunkt der Saison noch immer torlos gewesen. Sein Frust bahnte sich einen Weg: Nach dem Spiel wurde er gegenüber Clemens Fritz, dem Leiter Profifußball bei Werder, derart ausfällig, dass ihn der Verein daraufhin für drei Tage suspendierte. Der Angreifer müsse zunächst ernste Reue und ein deutlich gesteigertes Interesse am mannschaftlichen Erfolg zeigen, hieß es, ehe eine Begnadigung in Frage käme - die dann kurz darauf auch erfolgte. Seitdem läuft es wieder für Füllkrug bei Werder.

So hatte man sich das in Bremen sicher auch ausgemalt, als Idealvorstellung. Dass Mannschaft und Spieler (der zuletzt sogar zweimal mit der Kapitänsbinde auflief) jedoch derart schnell wieder zueinander finden würden, war dann doch einigermaßen bemerkenswert. "Natürlich gab es dafür keine Garantie", sagt Sportchef Frank Baumann: "Aber der Glaube daran, dass das so funktionieren kann, war auf jeden Fall da."

Die Bremer Verantwortlichen hatten sich bewusst dazu entschlossen, trotz einer frühzeitigen Entschuldigung Füllkrugs bei Fritz, nicht einfach so zur Tagesordnung überzugehen - daher der Ausschluss vom Mannschaftstraining. "Die drei Tage, wo er sich seine Gedanken machen konnte, haben ihm definitiv geholfen", so Baumann: "Damit er sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert und darauf, was er dann erreichen kann".

Von den Fähigkeiten des Angreifers - auch im Zusammenspiel mit Sturmkollege Marvin Ducksch - war der Sportchef ("Wir wollten ihn nicht verlieren, weil er diese Qualitäten hat") stets genauso überzeugt wie auch Bittencourt: "Ich habe schon vorher gesagt: Wir müssen Fülle in die Spur bekommen."

Anfang: "Ganz andere Präsenz"

Dass Werder das gelungen ist, sieht auch Bremens Trainer als gutes Zeichen: "Er strahlt seit dem Tor in Sandhausen eine ganz andere Präsenz aus", so Markus Anfang: "Ich freue mich riesig für ihn, dass der Knoten geplatzt ist."