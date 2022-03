"Es hat gescheppert": Leipzigs Feuerwerk nach dem Feuerwerk

Die Leipziger Formstärke hält an, in Hannover wurde souverän das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Trotz zwischenzeitlicher nächtlicher Unruhe.

"Heute Nacht hat es zweimal gescheppert", berichtete Domenico Tedesco nach der Partie am "Sky"-Mikrofon von einem nächtlichen Feuerwerk vor dem Leipziger Teamhotel. Dass sich RB davon hat aus der Ruhe bringen lassen, befürchtete Tedesco nach der holprigen Anfangsphase seiner Mannschaft. "Wir hatten in den ersten fünf Minuten drei Ballverluste, wo ich dachte: 'Oh, das könnte schwierig werden heute'", so der RB-Coach.

Es wurde aber nicht schwierig für Leipzig, dass auf sehr holprigem Geläuf in der HDI Arena nach einer Viertelstunde in der Partie ankam. "Wir haben die Fehler dann minimiert und die Tore gemacht", zeigte sich Tedesco am Ende hochzufrieden mit dem restlichen Auftritt beim Zweitligisten.

"Christo opfert sich auf"

Allen voran Christopher Nkunku sorgte für eine deutlich entspanntere Leipziger Gemütslage, per Doppelschlag brachte der Franzose RB früh auf Kurs. Mit seinen Scorerpunkten Nummer 34 und 35 avancierte Nkunku einmal mehr zum Matchwinner, doch es sind nicht nur die Zahlen, die den 24-Jährigen so wertvoll für Leipzig machen. "Christo opfert sich auf, er ist im Gegenpressing dabei, aber auch im Ballbesitzspiel“, lobt Tedesco die fleißige Spielweise seines Schützlings.

Am Mittwochabend war Leipzig jedoch im Kollektiv sehr fleißig und Hannover spielerisch deutlich überlegen. Konrad Laimer und André Silva schraubten das Ergebnis in Durchgang zwei noch auf 4:0, nachdem RB die einzige starke Phase der 96er nach Wiederanpfiff unbeschadet überstanden hatte.

"Wir wissen, wie geil es ist"

Der souveräne Einzug ins Halbfinale, das am 6. März ausgelost und am 19. sowie 20. April ausgespielt wird, bringt Leipzig einen weiteren Schritt näher an den ersten Titel der Vereinsgeschichte. "Wir wissen, dass wir jetzt als Favorit gehandelt werden. Wir wissen, wie geil es ist, nach Berlin ins Olympiastadion zu fahren. Sollten wir wieder dahin kommen, dann dürfen wir uns die Chance nicht entgehen lassen, den Pokal mit nach Hause zu nehmen", weiß Kevin Kampl, dass RB bereits zweimal im Finale stand, sich jedoch erst den Bayern (2019, 0:3) und dann Dortmund (2021, 1:4) geschlagen geben musste.