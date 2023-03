Es hakt: Ist der FCK im Tief - oder einfach auf dem Boden der Tatsachen?

Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen: Nach einem erstaunlichen Höhenflug ist der 1. FC Kaiserslautern aus dem Tritt geraten. Oder ist es vielmehr so, dass die Mannschaft in den vorherigen Wochen über ihrem eigentlichen Limit gespielt hat?

Natürlich gibt es Gründe. Da wäre zum Beispiel diese beträchtliche Krankheitswelle, die die Vorbereitungen auf das Spiel gegen den SV Sandhausen erheblich erschwert hat. Oder schlichtweg die Normalität, die ja einkehren musste, nachdem der FCK jahresübergreifend fünf Spiele nacheinander gewonnen hatte.

Dass der Siegeszug des Aufsteigers irgendwann ein Ende nehmen würde, war abzusehen. Auch der FC St. Pauli und der Karlsruher SC, die gerade ähnliche Serien vorzuweisen haben, werden nicht alle Spiele bis zum Saisonende gewinnen. Und doch stellt sich beim FCK nun die Frage, ob die Mannschaft gerade ein Tief durchmacht - oder ob der Höhenflug bloß den Blick für die Realität verstellt hat.

Es kommt in dieser Liga immer auf die Tagesform an. Kevin Kraus

Fakt ist: Auch im Herbst blieben die Siege aus. Von neun Spielen gewann Kaiserslautern lediglich eines. Zwar verlor die Elf von Trainer Dirk Schuster in dieser Phase auch nur ein einziges Mal - dass der Aufstieg im Umfeld des FCK ein Thema werden würde, war seinerzeit allerdings noch nicht zu ahnen. Mittlerweile hat sich abgezeichnet, dass die Mannschaft in dieser Saison erst einmal einen Zwischenschritt gehen wird.

"Es kommt in dieser Liga immer auf die Tagesform an", sagt Innenverteidiger Kevin Kraus und knüpft die jüngsten Ergebnisse auch an "Matchglück, das wir in den vergangenen Wochen nicht hatten". Und das dürfte es tatsächlich sein, was Erfolgsserie und Durststrecke erklärt: Besondere Dynamiken können diese Mannschaft, angetrieben von den Fans, regelrecht fliegen lassen, sie können ihr aber auch zur Last fallen und den Alltag erschweren.

Derzeit ist der FCK Sechster - und das ist höchst respektabel. Ein Unentschieden fehlt noch, dann ist die 40-Punkte-Marke erreicht. Und wer hätte vor der Saison gedacht, dass das schon im März der Fall sein könnte?