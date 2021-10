Es ging um 6600 Mark: Wieso der Bildschirm schwarz blieb

Nur die 27.500 Zuschauer im Bökelbergstadion wurden am 20. Oktober 1971 Zeugen des legendären "Büchsenwurfspiels" zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand. Warum?

Die selbstverständlich geplante TV-Übertragung scheiterte aus einem Grund, der heutzutage undenkbar wäre: an 6600 Mark. Wie es zur damaligen Zeit üblich war, wurden die Übertragungsrechte für ein Europapokalspiel noch einzeln verhandelt. Borussias Geschäftsführer Helmut Grashoff und die ARD befanden sich nach zähen Verhandlungen eigentlich schon auf der Zielgeraden, als der Deal nur wenige Stunden vor dem Anpfiff doch noch platzte. Streitpunkt: Die Mehrwertsteuer!

60.000 Mark wollte die ARD der Borussia als Honorar für die Übertragung überweisen. Als der Vertrag dann vier Stunden vor dem Anstoß in Gladbach vorgelegt wurde, war darin die Mehrwertsteuer in Höhe von elf Prozent inklusive. Grashoff wiederum war der Meinung, dass das Fernsehen die vereinbarten 60.000 Mark zuzüglich der Mehrwertsteuer zu zahlen habe, also insgesamt 66.600 Mark. Beide Parteien, Grashoff und ARD-Mann Ernst Huberty als Vertreter der Fernsehanstalt, beharrten bis zuletzt auf ihren jeweiligen Standpunkten.

"Uns wäre zu wenig übrig geblieben"

Und so kam es dann, dass der TV-Bildschirm wegen einer Summe von 6600 Mark schwarz blieb. "Wir lassen uns keine Daumenschrauben anlegen. Was wir verlangt haben, ist allgemein üblich", sagte Huberty am Tag nach dem Spiel. Grashoff konterte: "Wenn wir auch noch die Mehrwertsteuer übernommen hätten, wäre uns zu wenig übrig geblieben."

Es existieren trotzdem ein paar TV-Bilder, die auch im Vereinsmuseum der Borussia gezeigt werden. Nicht alle Kameras im Stadion wurden vor dem Anpfiff abgebaut, um Aufnahmen für das italienische Fernsehen zu ermöglichen. Zu sehen sind unter anderem Borussias wunderschöne Tore und Szenen des Tumults nach dem Büchsenwurf - aber nicht der Büchsenwurf selbst.