"Es gibt Zweifel": City hofft auf Stones und Walker

Manchester City steht erneut im Halbfinale der Champions League. Für Coach Pep Guardiola eine große Ehre. Vor dem Duell am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Real Madrid gibt es personell zwei Fragezeichen.

"Es ist eine Ehre, wieder im Halbfinale zu stehen und sich mit Teams wie Real Madrid messen zu können", sagte Guardiola am Montag auf der Pressekonferenz. "Natürlich will ich ins Finale und es gewinnen, aber gleichzeitig werde ich nicht unterschätzen, was wir bis jetzt erreicht haben."

Letztes Jahr stand City im Finale, verlor dort gegen Chelsea (0:1). Zuvor war dreimal in Folge im Viertelfinale Schluss. Die Skyblues wissen also schon zu schätzen, was sie bisher erreicht haben. Doch der ganz große Wurf fehlt eben noch. "Jedes Jahr ist die Champions League eine Herausforderung, wir haben sie noch nicht gewonnen und da liegt unser Fokus drauf. Es ist ein spezieller Wettbewerb, jeder junge Spieler will da mal spielen", macht Raheem Sterling klar.

Im Halbfinale trifft Manchester City nun auf den Rekordsieger der Champions League. "Wir wissen nicht erst seit dieser Saison, wie gut sie in diesem Wettbewerb sind. Wir müssen uns richtig vorbereiten und mental bereit sein", fordert Sterling. Guardiola fügt an: "Wir müssen gut verteidigen. Benzema ist ein fantastischer Spieler, er macht viele Tore. Wir müssen defensiv gut stehen und vorne selbst unsere Chancen kreieren."

Gabriel Jesus rechts hinten? Guardiola: "Nein!"

Ob in Sachen defensiver Stabilität Kyle Walker und John Stones helfen können, ist noch unklar. Beide fielen zuletzt aus. "Es gibt Zweifel. Kyle hat die letzten zehn Tage nicht trainiert, John seit dem Spiel gegen Brighton (20. April, d.Red.). Wir werden sehen, wie sie sich fühlen und morgen eine Entscheidung treffen", machte Guardiola klar und schob hinterher: "Ich bin sicher, Spieler werden auf Positionen spielen, auf denen sie es nicht gewohnt sind. Aber sie werden ihr Beste geben."

Angelehnt daran kam später sogar die Frage, ob Gabriel Jesus, der beim 5:1 gegen Watford viermal traf, hinten rechts spielen könne. Guardiola hatte diese Option selbst ins Spiel gebracht. "Er wird nicht hinten rechts spielen", lachte der Katalane, wagte aber dennoch mal kurz das Gedankenexperiment: "Ich habe gesagt er könnte, ich weiß. Vinicius Junior gegen Gabriel wäre ein gutes Duell, aber er wird da nicht spielen. Vielleicht ein paar Minuten, aber eher nicht."