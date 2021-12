"Es gibt nichts von Wert": Bielsa nach historischer Niederlage mit dem Rücken zur Wand

Bei Tabellenführer Manchester City bekam Leeds United mehr als nur einen Realitätscheck. Vielleicht sollte Marcelo Bielsa sogar das tun, was er weder will noch kann: umdenken.

Auf der einen Seite muss es einfach dieses verflixte zweite Jahr sein, in dem sich mittlerweile entschlüsselte Aufsteiger auch in der Premier League traditionell schwertun. Aber auf der anderen Seite ist "Loco" Bielsa auch irgendwie Hauptursache seines eigenen Schicksals.

Der Hang des Argentiniers zu rigoroser Manndeckung und fast schon unvernünftiger Risikobereitschaft kam seinem geschätzten Kollegen Pep Guardiola am Dienstagabend mehr als entgegen, dessen Citizens rollten regelrecht über Leeds hinweg.

"Es ist nicht so, dass City besonders gut gespielt hätte - und so wie sie gespielt haben, spielen sie eigentlich immer", äußerte sich Bielsa, der in 31 Jahren als Vereinstrainer noch nie sieben Gegentore hinnehmen musste, nach der Abreibung. "Wir allerdings haben in vier Jahren nie so schlecht gespielt wie heute."

Das Warten auf den Toptorjäger

Zwar suchte der 66-Jährige, der die Whites 2020 zurück in die Premier League geführt hatte, die Schuld am 0:7 in erster Linie bei sich: "Was ich vorgegeben und einstudiert habe, war nicht gut genug. Nichts davon hat funktioniert. Es gibt nichts Positives, nichts von Wert, was wir von dieser Performance mitnehmen können", formulierte Bielsa gewohnt deutlich.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es vor allem seine einen Plan B grundsätzlich ablehnenden Ideale sind, die den Traditionsklub, der schon einige Wochen ohne Toptorjäger Bamford auskommen musste, nun in eine brenzlige Situation gebracht haben. Während Leeds, das in über 100 Jahren nie höher verloren hat, vergangene Saison noch bemerkenswerter Neunter wurde, bedeutet diese historische Niederlage auf der Zielgeraden der Hinrunde nur noch Platz 16.