"Es gibt nicht viele Trainer in Europa, die so spielen lassen"

Mit der AS Monaco trifft Adi Hütter am Freitagabend im Spitzenspiel der Ligue 1 auf Paris St. Germain. In Frankreich hat er sich nach kurzer Zeit bereits einen Namen gemacht.

Wirklich genutzt hat Adi Hütter die Länderspielpause beruflich nicht. 17 seiner Spieler waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, gesehen hat Hütter: nichts. "Kein einziges Länderspiel" habe er sich angeschaut, sagte der Österreicher in einem großen "L'Equipe"-Interview diese Woche. "Ich musste neue Energie tanken und weg vom Fußball." Dabei sollte ihm sein aktueller Job bei der AS Monaco derzeit eigentlich viel Freude machen. Der Start in die Ligue-1-Saison ist eindrucksvoll geglückt, das Team aus dem Fürstentum liegt auf Platz drei nur drei Punkte hinter Paris St. Germain - auf das Hütter und Monaco am Freitagabend im direkten Duell treffen.

Die Vorzeichen sind aus Sicht der Monegassen gar nicht so schlecht: Bei PSG wird der zuletzt so formstarke Jungstar Warren Zaire-Emery wegen seiner bei der französischen Nationalmannschaft erlittenen Verletzung nicht mit von der Partie sein, weitere Leistungsträger wie Kapitän Marquinhos kamen erst sehr spät von ihren Nationalmannschaften zurück. Weil auch Presnel Kimpembe noch verletzt ausfällt und Danilo Pereira erst nach längerer Pause zurückkehrt, zeichnet sich vor allem in der defensiven Zentrale ein Engpass bei PSG ab.

Die wohl größte Sorge von Coach Luis Enrique dürfte aber der Gegner sein. "Monaco ist eine Mannschaft, die mir sehr gefällt", sagte der Spanier auf der Pressekonferenz vor der Partie. "Sie warten nicht ab, sie spielen immer mit hohem Pressing - egal, gegen wen es geht." Hütter würde antworten: Job-Beschreibung erfüllt.

"Monaco hat nach einer ganz bestimmten Spielweise gesucht", erläuterte Hütter die Gründe, warum er im Sommer - ein Jahr nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach - die Monegassen übernommen hatte. "Sie wollten einen offensiven Ansatz, mit hohem Pressing und intensivem Gegenpressing. Es gibt nicht viele Trainer in Europa, die so spielen lassen wie ich."

Hütters klare Spielidee findet in Frankreich Anklang, ein bisschen hat er sie auch an die Gegebenheiten angepasst. In der Vorbereitung ließ er mit Viererkette spielen und gibt zu: "Das war nicht die beste Idee." Weil die Offensivqualitäten der Schienenspieler Caio Henrique (schon vier Torvorlagen, momentan verletzt) und Krepin Diatta ihre Defensivqualitäten weit überragen.

Nun läuft Monaco zumeist im 3-4-1-2 oder 3-4-2-1 auf - also ähnlich wie zu Hütters erfolgreicher Zeit in Frankfurt. Mit einem großen Unterschied: War die SGE unter Hütter für die "Büffelherde" um Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller bekannt, sind die prägenden Spieler in Monacos Angriff der feingliedrige Spielmacher Aleksandr Golovin sowie der noch immer schnelle, aber physisch sicher nicht angsteinflößende Kapitän Wissam Ben Yedder. Breel Embolo, der dem Phänotyp Büffel noch am ähnlichsten käme und Hütter noch aus Mönchengladbach kennt, fällt mit Kreuzbandriss noch länger aus.

Die Büffel spielen bei Monaco eher im Mittelfeld. Mohamed Camara, Yossouf Fofana und Denis Zakaria - Hütters Musterschüler in Bern und später Mönchengladbach - sind typische Hütter-Spieler: physisch, zweikampfstark, pressingresistent. Die Zentrale ist Monacos Prunk -und Herzstück - und die Tatsache, dass ihr Anführer Fofana gegen PSG gesperrt ausfallen wird, ein echtes Argument für einen am Ende doch wieder souveränen Erfolg des Favoriten.

Weitere ergeben sich aus den Spielen vor der Länderspielpause. Die mit einigen Top-Talenten angereicherte Offensive konnte ihre Durchschlagskraft aus der Anfangphase (13 Tore aus den ersten vier Saisonspielen) nicht halten, auch Hütter setzte mehr auf Kontrolle und weniger auf Spektakel. Aber immer noch auf aggressives Pressing. Das wird auch gegen PSG nicht anders sein. "Wir werden in diesem Spiel nicht unsere Prinzipien verraten", kündigt er an. "Wir haben die Mittel, um PSG zu ärgern. Wir haben keine Angst. Und ich weiß, dass wir gewinnen können."