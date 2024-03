"Es gibt keine Genugtuung": Schernings Katzensprung zum Sieg

Daraus, dass die jüngste Partie beim SC Paderborn 07 eine besondere für ihn war, machte Eintrachts Trainer keinen Hehl. Doch im Moment des Erfolgs rückte er die Relationen zurecht und nahm seine Spieler in den Fokus ...

Genugtuung? Die war ihm fremd an diesem Abend des 2:1-Sieges seiner Mannschaft beim SC Paderborn 07. Und wenn, dann brachte Daniel Scherning Gefühle dieser Art eher mit Blick auf die Stimmungslage in Braunschweig vor dem Spiel zum Ausdruck. "Im Umfeld hat man ja schon gedacht, dass wir abgestiegen sind, nach der Niederlage gegen Rostock", so der Coach rückblickend auf das bittere 0:1 im Abstiegs-Schlager eine Woche zuvor gegen den FC Hansa. "Es wurde viel Unruhe von draußen reingetragen. Ich habe immer betont, dass wir ruhig bleiben, dass wir auf dem Weg sind und Rückschläge dazugehören."

"Ein Zeichen an die, die nach dem Rostock-Spiel an uns gezweifelt haben"

Und dass es auch wieder aufwärts geht, wie bei dem furiosen Erfolg am Freitagabend, der Scherning entzückte. "Wenn man die Mannschaft dann über 96 Minuten sieht, wie sie fightet, sich gegenseitig unterstützt, dann ist das das Entscheidende für uns und ein Zeichen an die, die nach dem Rostock-Spiel an uns gezweifelt haben."

Makellose "Heimbilanz"

Für Scherning persönlich war das 2:1 ein ganz besonderer Erfolg. Er ist gebürtiger Paderborner, lebt mit seiner Familie noch in der Domstadt und ist dem dortigen SCP07 von Hause aus eng verbunden. "Meine Erfahrungen in diesem Verein haben nichts dazu beigetragen, dieses Spiel zu gewinnen", schränkte der 40-Jährige allerdings ein, obwohl: "Ich habe natürlich den SC Paderborn in dieser und der letzten Saison häufig sehen können, weil es für mich ein Katzensprung ist, keine Frage. Ich freue mich sehr über den Sieg, aber man darf Freude nicht mit Genugtuung verwechseln. Es gibt keine Genugtuung für irgendwas. Ich hätte mich genauso gefreut, wenn wir an anderer Stelle gewonnen hätten."

Kurios: Die "Heimbilanz" für Scherning in der Paderborner Arena ist makellos. In der vergangenen Saison bereits hatte er sein erstes Spiel als Profitrainer in diesem Stadion gewonnen. 2:0 hieß es da im November 2022 mit Arminia Bielefeld für sein Team, nun dieses 2:1. "Klar kennst du, wenn du Paderborner bist und lange in diesem Verein warst, gefühlt jeden Zweiten, der hier herumläuft. Die Familie war im Stadion, es war ein besonderes Spiel." Und dennoch stehen für Scherning die Braunschweiger Spieler im Fokus: "Ich glaube, es ist wichtig, dass eine Mannschaft nie für den Trainer spielt. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich in den letzten Monaten seit November häufig sehr stolz auf sie war und dass ich das nach dem Spiel ergebnisunabhängig auch sein möchte. Das wäre genauso gewesen, wenn eine der Situationen vielleicht doch noch zum Ausgleich geführt hätte. Es geht um die Art und Weise, und die war richtig gut."

Aufstiege mit dem SCP07

Jetzt gilt es, mit den Niedersachsen in der Saison-Endphase den Klassenerhalt zu sichern. Mit dem SC Paderborn 07 verbinden Scherning unterdessen einige Glanzlichter seiner bisherigen Karriere als Trainer, wenn auch nicht in vorderster Linie. Als Assistent von Chefcoach Steffen Baumgart aber begleitete er einst zwischen 2016 und 2021 den sagenhaften Weg der Ostwestfalen vom Abstiegskandidaten in der 3. Liga bis in die Bundesliga.