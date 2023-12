"Es gibt Interesse": Boateng stellt Winter-Engagement in Aussicht

Nach seinem geplatzten Engagement beim FC Bayern ist Jerome Boateng (35) weiterhin vereinslos. Das soll sich aber offenbar noch in diesem Winter ändern.

"Für mich ist klar, dass meine fußballerische Reise noch nicht am Ende ist", sagt Boateng in einem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch mit dem SID und schließt ein Karriereende damit aus. "Wo genau ich meinen Weg weiter gehen werde, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall bereit für mehr." Auf die Frage, ob er seine Laufbahn in Europa, den USA oder Asien fortsetzen werde, antwortet er: "Es gibt aus allen Kontinenten, die Sie nannten, Interesse." Er glaube "fest daran", dass es im Winter mit einem Engagement klappe, bei dem "alles passt".

Bei der Auswahl einer neuen Anstellung zählt für den Weltmeister von 2014 offenbar auch die Aussicht auf Trophäen. "Im Endeffekt zählen Titel", so Boateng. "Das ist mein Ansporn und dafür bin ich auch nochmal bereit, alles in die Waagschale zu werfen. Die Vitrine hat noch Plätze frei."

Dass er einen der Plätze im kommenden Sommer mit dem EM-Pokal ausfüllen kann, schließt er hingegen aus. "Die Nationalmannschaft war eine traumhafte Reise für mich. Dennoch habe ich dieses Kapitel hinter mir gelassen und konzentriere mich voll auf meine nächste Chance in einem Verein", so der Verteidiger, der sein letztes Länderspiel 2018 absolvierte. "Die EM ist kein Ziel mehr für mich, man muss wissen, wann Schluss ist."

Boateng ist seit Sommer vereinslos, als sein Vertrag bei Olympique Lyon nach zwei wenig erfolgreichen Jahren auslief und nicht verlängert wurde. Anfang Oktober trainierte er bei seinem Ex-Klub FC Bayern mit, eine Rückkehr stand im Raum - wurde schließlich aber von den Bossen abgelehnt. Seitdem hält sich Boateng bei der U 23 der Münchner fit.

"Natürlich hätte ich das gerne gemacht, das ist kein Geheimnis", sagt Boateng zum sich zerschlagenen Engagement beim Bundesliga-Zweiten. Den Ausschlag habe gegeben, "dass die verletzten Spieler schnell zurückkommen und der Kader vorerst vor allem in der Defensive so bleiben soll. Demzufolge war meine Position schon besetzt." Seine juristischen Auseinandersetzungen hingegen haben "für mich keine Rolle" gespielt, so Boateng.