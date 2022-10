"Es genügt nicht, ordentlich zu spielen": Kiel fehlt die Konstanz

Holstein Kiels Ungeschlagen-Serie riss am Samstag gegen Düsseldorf. Neben dem ersten Durchgang haderte Kapitän Hauke Wahl auch mit der Strafstoßentscheidung.

Marcel Rapp monierte die fehlende Galligkeit seiner Jungs in Durchgang eins. IMAGO/Eibner

In der vergangenen Länderspielpause (Ende September) kassierte Holstein Kiel im Test gegen Eintracht Braunschweig satte sieben Gegentore. Auf die 0:7-Klatsche zeigten die Störche in der Liga eine Reaktion und blieben viermal in Folge ungeschlagen - unter anderem luchsten die Kieler Tabellenführer Darmstadt einen Zähler ab (1:1).

Diese Serie riss nun am Samstag im Holstein-Stadion gegen Fortuna Düsseldorf (1:2). Auch, weil Kiel gegen einen starken Gegner, wie schon in der Woche zuvor, eine Halbzeit nicht mithalten konnte. "Gegen Mannschaften wie Darmstadt oder Düsseldorf genügt es nicht, ordentlich zu spielen. Gegen solche Mannschaften muss man über die komplette Spielzeit sehr gut spielen", stellte Kiels Trainer Marcel Rapp auf der Pressekonferenz fest.

Kiel fehlte in Durchgang eins "ein Ticken"

Deutlichere Worte fand dagegen Torjäger Steven Skrzybski, der davon sprach, den ersten Durchgang "ein Stück weit verschlafen" zu haben. Laut seinem Trainer habe "ein Ticken" gefehlt. Die Galligkeit brachten die Kieler dann aber in Durchgang zwei auf den Platz und verdienten sich dadurch den zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch Hauke Wahl verschuldete in seinem 200. Zweitligaspiel noch einen Elfmeter, der die Ungeschlagen-Serie reißen ließ.

Die Entscheidung sorgte beim Kapitän für Unmut. Zur Auffrischung: Robert Schröder ließ nach einem Kontakt zwischen Wahl und Dawid Kownacki im Sechzehner der Störche nämlich erst weiterlaufen und schaute sich die Szene nach Intervention von Video-Assistent Patrick Hanslbauer minutenlang an, ehe er auf Strafstoß entschied. "Wenn man sich die Szene vier Minuten angucken muss, dann weiß ich nicht, ob das eine klare Fehlentscheidung ist", erklärte der 28-Jährige.

Schreiber bekommt Lust auf mehr

Beim fälligen Elfmeter ließ Kownacki Zweitliga-Debütant Tim Schreiber, der den erkrankten Thomas Dähne vertrat, keine Chance. Obwohl der 20-Jährige zwei Gegentore kassierte, war sowohl er selbst als auch Rapp mit der Leistung des Schlussmanns zufrieden - vor allem in der 14. Minute bei einem Oberdorf-Schuss aus der Drehung parierte der Youngster stark. Der Einsatz mache ihm "Laune auf mehr".

Den Anschluss an die Top drei hat die KSV durch die Niederlage jedenfalls verpasst. Nun gilt es für die Rapp-Elf, in den verbleibenden drei Partien (Karlsruher SC, St. Pauli und Hannover) entsprechend Punkte zu sammeln, um zumindest weiter in Reichweite der oberen Tabellenregion zu bleiben.