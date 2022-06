Es geht um die Einheit: Würzburg und Wildersinn legen los

An diesem Donnerstag haben die Würzburger Kickers wieder das Training aufgenommen. Beim x-ten Wiederaufbau nach zwei Abstiegen geht es vor allem um ein Schlagwort: Einheit.

Auch in diesem Sommer ist es ein Kommen und Gehen am Dallenberg. Eine ganze Reihe an Spielern hat Würzburg nach dem zweiten Abstieg binnen eines Jahres verlassen, eine ganze Reihe an neuen Spielern ist zu den Kickers gekommen.

Klar, dass das eine große Herausforderung ist für Neu-Trainer Marco Wildersinn, den es nach sechseinhalb Jahren als Coach bei Hoffenheim II nach Würzburg gezogen hat. Sein Auftrag beim FWK: "aus der Ansammlung von vielen Spielern, die aus allen Richtungen kommen, möglichst schnell ein Team formen, das als Einheit funktioniert und gemeinsam einen Weg geht".

Die Spieler sollen sich mit dem Verein identifizieren, damit wir wieder näher zu den Fans rücken. Sebastian Neumann

Das Miteinander, die Zusammenarbeit, die Einheit: Das ist jetzt das Kernthema, das die Würzburger Kickers nach dem ungebremsten Sturz aus der Zweit- in die Viertklassigkeit beschäftigt. Und das ist auch der Grund, warum der Kader noch nicht vollständig ist.

"Wir lassen uns da Zeit, weil wir die richtigen Spieler haben wollen - mit einer gewissen Qualität, aber auch mit dem passenden Charakter", betont Sportdirektor Sebastian Neumann. Der 31-Jährige weiß: Beim Kader der vergangenen Saison war das nicht ausnahmslos der Fall. Die Folge: Spannungen, Querelen und sportlicher Misserfolg.

Müller, Montcheu und Helmer sind gekommen

Deshalb ist den Kickers nun vor allem eines wichtig: "Die Spieler, die wir holen, sollen sich mit dem Verein identifizieren und auf dem Platz alles für ihn geben, damit wir wieder näher zu den Fans rücken", sagt Neumann, "auch das ist an den letzten Spieltagen abhandengekommen. Das muss man ehrlich sagen."

Lukas Müller (Sonnenhof Großaspach), Fabrice Montcheu (TeBe Berlin) und Franz Helmer (Eintracht Bamberg): Das sind die Namen der jüngsten drei Zugänge. Auch sie sollen dazu beitragen, dass nicht nur die Mannschaft selbst eine Einheit ist - sondern auch, dass Mannschaft und Fans wieder eine werden.