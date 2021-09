Es geht um den Kern des Fußballs - NFV vergibt Nachhaltigkeitspreis

Wer in Niedersachsen ein beispielhaftes Projekt für den Fußball in seinem Verein schafft, kann dafür in Zukunft vom Verband mit bis zu 5000 Euro belohnt werden.

Ohne die Kreativität der Vereine und seiner vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, da ist sich Günter Distelrath sicher, wäre der Fußball in der Breite kaum so vergleichsweise gut über die Corona-Krise hinweggekommen, wie es jetzt den Anschein hat. "Der Stillstand hat wehgetan", so der Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV). "Alle freuen sich, dass der Ball seit einigen Wochen wieder rollt."



Als ein Vorreiter unter den Landesverbänden im Erstellen von Nachhaltigkeitsberichten will der NFV auch die vielschichtige Arbeit an der Basis künftig noch mehr in den Fokus stellen. In dieser Woche präsentierte Distelrath dazu in Barsinghausen den neugeschaffenen "Nachhaltigkeitspreis" des NFV als Auszeichnung des Verbandes für dafür infrage kommende Vereine. Diese können ab sofort und bis zum Jahresende mithilfe eines Links auf der Homepage des Verbandes (www.nfv-nachhaltigkeitspreis.de) ihre Projekte vorstellen. Sie werden dann bis Ende des Jahres von einer noch zu konfigurierenden, elfköpfigen Jury bewertet. Dem Sieger winkt ein Honorar von 5000 Euro, insgesamt werden Preisgelder von 15 000 Euro und Sachpreise vergeben. Symbolisch gibt es dazu eine Trophäe in Gestalt eines silbernen Balles, aus dem ein Achtel der Außenschicht herausgeschnitten ist, sodass ein roter Innenteil erkennbar wird - der "Kerninhalt des Fußballs", um den es symbolisch gehe, erläutert Distelrath, der als Vorsitzender des Norddeutschen Fußball-Verbandes den Stab kürzlich an seinen Nachfolger Ralph-Uwe Schaffert (Hildesheim) übergeben hatte und sich nach seiner Rest-Amtszeit als einer der DFB-Vizepräsidenten künftig ganz seinem Heimatland Niedersachsen widmen will. Mit klaren Vorstellungen, wie der 71-Jährige etwa im Zusammenhang mit der neuen Aktion unterstreicht: "Weit über die rein ökologischen Aspekte hinaus ist Nachhaltigkeit der Kompass in unsere Zukunft. Eine Leitplanke für unser Handeln, die Orientierung gibt und auch im Design des Pokals zum Ausdruck kommt."

Gerade in Zeiten von Corona seien in den Vereinen vielfältige Ideen entstanden, wie sich in dieser schwierigen Phase die Mitgliedern im Klub halten lassen, so Frank Schmidt, Vorsitzender des Ausschusses für Gesellschaftliche Verantwortung beim NFV. Ein Ausgangspunkt der Aktion "Nachhaltigkeitspreis" sei somit die Fragestellung gewesen, wie man diesen Einsatz belohnen könne. Zumal viele Projekte - ob in der Mitgliederbetreuung, Anwerbung neuer Aktiver oder auch in der Ausgestaltung der eigenen Sportstätte - über die Zeit der Pandemie hinaus wegweisend für die Zukunft sein könnten.