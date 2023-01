Es geht nicht nur um Fußball: Was Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien vorhat

Cristiano Ronaldo hätte in Europa bleiben können, entschied sich aber für einen Wechsel nach Saudi-Arabien. Was er in den nächsten Monaten mit Al-Nasr vorhat, brachte er bei seiner ersten Pressekonferenz und bei einer Kabinenansprache auf den Punkt.

"Ich will gewinnen": Das war einer der ersten Sätze, die Cristiano Ronaldo am Dienstagabend vor laufenden Kameras an seine neuen Teamkollegen richtete, als er in den Katakomben des Mrsool Parks erstmals vor seinen Mitspielern stand und ein paar Worte über seinen Wechsel und die kommenden Wochen los wurde.

"Ich weiß, was ich will und was ich nicht will", hatte er bei seiner ersten Pressekonferenz kurz vor der Kabinenansprache gesagt und damit einen Strich unter seiner höchst erfolgreichen Zeit in Europa gezogen. Dem 37-Jährigen lagen nach eigenen Aussagen auch Angebote aus seinem Heimatland Portugal vor - bei seiner Präsentation in Saudi-Arabien stellte er nun aber klar: "In Europa ist meine Arbeit getan. Ich habe für die größten Vereine gespielt, jetzt nehme ich eine neue Herausforderung an."

Nach Stationen bei Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin ist das Kapitel Europa also geschlossen. Ronaldo spielt jetzt für Al-Nasr und verfolgt - so betonte er es am Dienstagabend - auch fernab des großen Weltfußballs durchaus noch Ziele. Diese seien einerseits fußballerischer Natur, andererseits aber auch gesellschaftlicher.

Er wolle Vorbild und Antrieb für die junge Generation sein, sagte Ronaldo bei seiner Vorstellung und wiederholte damit das, was er schon in einer ersten Pressemitteilung bei der offiziellen Bestätigung des Transfers hatte wissen lassen. Da sprach der fünfmalige Weltfußballer davon, "Jungen und Mädchen anspornen zu wollen, die beste Version ihrer selbst zu sein".

Tatsächlich hat Ronaldos Wechsel immense Strahlkraft und löst in der arabischen Welt eine große Welle der Euphorie aus. Wie nachhaltig diese ist, bleibt zwar abzuwarten - dass der Transfer aber Teil eines großen Plans ist, den Saudi-Arabien verfolgt, das ist längst klar. Cristiano Ronaldo ist schließlich nicht nur Fußballer, sondern auch Werbefigur und Botschafter.