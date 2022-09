"Es geht hier niemals um einen Timo Rost"

Nach dem verpatzten Saisonstart wackelt der Trainerstuhl von Aues Timo Rost bereits gehörig. Vor dem Derby gegen Zwickau wollte der Trainer dennoch alle Aufmerksamkeit auf sein Team lenken.

Als "spezielles Spiel" beschrieb Aues Trainer Timo Rost das Derby gegen den FSV Zwickau am Sonntag und hielt die Bedeutung des Duells damit sogar noch eher klein. Denn es brennt derzeit gehörig im Erzgebirge - mit nur drei Punkten aus den ersten sieben Partien steht der Zweitliga-Absteiger auch in Liga drei am Tabellenende . Der Traum des direkten Wiederaufstiegs ist bereits jetzt verpufft.

Auch deshalb besitzt das Derby gegen das knapp 30 Kilometer entfernte Zwickau so große Brisanz. Für Aue und Rost zählt nur ein Sieg, sonst könnte die Amtszeit des aus Bayreuth gekommenen Fußballlehrers nach nur acht Spieltagen wieder vorbei sein. Noch genießt der 44-Jährige aber die Rückendeckung des für wenig Geduld bekannten Präsidenten Helge Leonhardt. Wohl auch deswegen gab sich Rost zu Beginn der Pressekonferenz vor dem Duell gelassen. Jeder im Verein wisse um das Prestige des Duells, deshalb sehe man sich gut gewappnet, "die ersten drei Punkte endlich einzufahren".

Kleinreden wolle er den kommenden Gegner allerdings gewiss nicht, wichtiger sei es ihm, "eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die den Bock umstoßen kann", sagte Rost. Er erwarte ein Spiel, das auch "auf die Knochen gehen wird", aufhören, Fußball zu spielen, dürfe sein Team deshalb jedoch nicht. "Es gilt vor allem, einen klaren Kopf zu behalten, präsent zu sein und den eigenen Stil auch durchdrücken zu wollen", so Rost weiter.

Glauben sie wirklich, es geht hier um den Trainerposten? Timo Rost

In Rage brachte den Trainer dann aber die Frage, ob die Partie für ihn einen Endspielcharakter habe. "Glauben sie wirklich, es geht hier um den Trainerposten?", echauffierte sich Rost. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir deutlich wichtiger ist, diese Mannschaft zurück in die Erfolgsspur zu bringen und den Neuanfang konsequent weiterzugehen", betonte der 44-Jährige. "Deswegen geht es hier niemals um einen Timo Rost, es geht darum, Aue endlich zurück in die Erfolgsspur zu führen."

Nur hinter Stefaniak steht ein Fragezeichen

Personell kann Rost dafür auf beinahe alle Kräfte des Kaders bauen. Einzig hinter Marvin Stefaniak, der bislang zwei der vier Saisontore der Auer erzielen konnte, steht weiterhin ein Fragezeichen. Sicher mit dabei sein kann dagegen Antonio Jonjic, der seine Spielgenehmigung nun erhalten hat. "Wir haben im Trainerteam die Qual der Wahl, und das stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich", so Rost.

Zuversicht gilt es nun am Sonntag auch auf die Zuschauer zu übertragen, von denen knapp 12.000 im Erzgebirgsstadion erwartet werden. An diese appellierte Rost vor dem Derby noch einmal eindringlich: "In einer solchen Phase ist es enorm wichtig, dass die Fans uns hier unterstützen." Bis der Turnaround geschafft ist, sei diese Unterstützung von besonders großer Bedeutung. "Dann wird sich das Blatt drehen, da bin ich mir sicher", so Rost.