Wie tickt eigentlich Martina Voss-Tecklenburg? In der aktuellen Folge von "FE:male view on football" hat die Bundestrainerin offen über ihre Kindheit und ihre Ehe gesprochen - und über ihre Doppelrolle als junge Mutter und deutsche Nationalspielerin.

Manchmal wurde der Seitenstreifen zur Still-Zone. "Ich bin auf der Autobahn rechts rangefahren und habe sie gefüttert", erzählt Martina Voss-Tecklenburg über die Zeit als junge Mutter. Wenn die Bundestrainerin über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie redet, dann weiß sie, wovon sie spricht. 25 Jahre alt war sie, als Tochter Dina zur Welt kam - während ihrer Karriere als Bundesligaspielerin. "Ich habe sechs Wochen nach der Entbindung schon wieder gespielt", berichtet Voss-Tecklenburg in der aktuellen Folge des kicker-Podcasts "FE:male view on football".

Ein Leben, das ihr einiges abverlangt hat. "Ich habe in Duisburg gewohnt und in Siegen gespielt, das waren fünfmal die Woche 150 Kilometer einfache Fahrt", so Voss-Tecklenburg. Und Tochter Dina kam häufig eben einfach mit. Voss-Tecklenburg war zu dieser Zeit zwar Nationalspielerin, aber kein Profi und daher nebenbei berufstätig. "Es gab Momente, in denen ich mich gefragt habe: 'Martina, kannst du das noch?'", erinnert sich die heute 53-Jährige. Sie konnte. Zu ihrer mittlerweile erwachsenen Tochter habe sie "nicht so das klassische Mutter-Tochter-Verhältnis", erklärt sie. "Es war von Anfang an auf Augenhöhe, sie war dadurch sehr früh selbstständig."

Mit 15 Probetraining, mit 16 Nationalspielerin

Voss-Tecklenburg selbst ist mit insgesamt vier Geschwistern aufgewachsen. "Da gab es klare Regeln", sagt sie. "Die hat die Mama aufgestellt, weil Papa nicht so oft da war, er hat neben seiner Wechselschicht noch in einer Gärtnerei gearbeitet." Zu den klaren Regeln der Mutter gehörte allerdings zunächst auch: kein Fußball im Verein. "Ich habe viele Alternativsportarten gemacht und dann mit 15 mit Unterstützung des Sportlehrers ein Probetraining ausgemacht. Erst dann bin ich zu Mama gegangen und habe gesagt: Ich bin 15 und darf das alleine entscheiden." Ihr erstes Länderspiel für Deutschland bestritt Voss-Tecklenburg mit 16.

"FE:male view on football" - Jetzt die ganze Folge mit Martina Voss-Tecklenburg hören

FE:male #02 - Martina Voss-Tecklenburg Was der Männerfußball sich bei den Frauen abgucken kann und warum der DFB sich bemühen sollte eine Frau für das Amt des DFB-Präsidenten zu finden, darüber spricht die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit uns. Außerdem nimmt sie das Öffentlich-rechtliche Fernsehen in die Pflicht, offenbart ihre Leidenschaft, Gedichte zu schreiben, und erklärt, wie das Aufwachsen mit 7 Personen in einer Mietwohnung funktioniert. Mit Blick auf die EM 2022 in England erwartet sie, dass Rekorde gebrochen werden und der Frauenfußball im Mutterland des Fußballs stimmungsmäßig das Beste zeigen wird, was wir je gesehen haben. FE:male # 01 - Bo Svensson 05.11.2021 FE:male view on football -Teaser 27.10.2021 weitere Podcasts

Ihr klarer Lebensweg brachte gelegentlich jedoch auch Probleme mit sich - etwa, als Voss-Tecklenburg ihren heutigen Mann, den Unternehmer Herrmann Tecklenburg, kennenlernte. "Gerade am Anfang hat er zu mir gesagt: 'Das mit uns funktioniert nicht, wir sind zu gleich, du bist auch so eine starke Persönlichkeit'", erklärt die Bundestrainerin im Podcast. "Zu Beginn habe ich alle Entscheidungen alleine getroffen, weil ich 15 Jahre alleine meine Tochter großgezogen habe und alleine entschieden habe. Das war ein Prozess, den wir miteinander gehen mussten."

Heute könne sie "als Führungsposition im Sport viel lernen von dem Unternehmer", der gleichzeitig Präsident des Regionalligisten SV Straelen ist. Aber nicht nur von ihm. "Das Orchester ist ein Feld, das uns interessiert. Da haben wir geschaut: Was macht der Dirigent? Von wem ist er abhängig, mit wem kommuniziert er? Ich bin überzeugt, dass man von allen Teams lernen kann."

Warum sie mal mit ihren Spielerinnen in den Zirkus ging, warum sie auf eine Doppelspitze beim DFB hofft - und welche Erfahrungen sie selbst mit Missbrauchsfällen im Frauenfußball gemacht hat, erklärt Voss-Tecklenburg in der aktuellen Folge "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!