"Es fühlt sich wie ein Sieg an" - doch Trapp kennt auch das große "Aber"

Die Frankfurter Eintracht hat am Samstagabend bis zur letzten Sekunde an sich geglaubt und tatsächlich noch ein 1:1 gegen Vizemeister RB Leipzig gezogen. Für Kevin Trapp ein Zeichen für einen intakten Mannschaftsgeist.

Klar, für Tore sind im Normalfall nur die Feldspieler zuständig - so eben auch am Samstagabend, als Eintracht-Abwehrmann Tuta in seinem 22. Bundesliga-Spiel nach Flanke von Filip Kostic sein erstes Bundesliga-Tor erzielte und so der SGE einen Punkt gegen Leipzig rettete.

Doch der Punkt war für die Hessen nur zu erreichen, weil Kevin Trapp seinen Job machte. Der Führungsspieler und sichere Rückhalt hatte einige Paraden gezeigt und ganz besonders gegen RB-Joker Emil Forsberg seinen Mann gestanden (83.) - und dürfte mitsamt seiner Kollegen heilfroh gewesen sein, dass jener Forsberg Minuten später aus bester Lage auch drüber schoss (89.).

Das Tor von Tuta sah Trapp derweil hautnah, weil er bei dieser letzten Aktion mit ganz nach vorn in den gegnerischen Strafraum gekommen war - und kommentierte den Treffer sowie den erreichten Punkt hernach im Gespräch mit "Sky" wie folgt: "Es war ein sehr schwieriges Spiel. Wir hatten bis kurz vor Schluss keine richtige Chance. Aber wir haben bis zum Schluss daran geglaubt." Deswegen meinte Trapp: "Es fühlt sich wie ein Sieg an, in der letzten Sekunde noch den Punkt mitzunehmen."

Trapp und Glasner sehen die Fakten - und mehr

Trapp ließ sich von diesem Fakt aber nicht blenden. Er wusste, dass die Eintracht weiterhin ohne Heimsieg dasteht in Sachen Dreier nur den einen vom 7. Spieltag beim FC Bayern zu Buche stehen hat: "Fakt ist, dass wir unten im Tabellenkeller stehen. Wir haben unheimlich viel Qualität im Kader, aber auch gesehen, dass wir unsere Probleme haben." So wie etwa im Angriff in Sachen Chancener- und Chancenverarbeitung. Angst und bange wird dem Schlussmann aber nicht: "Wir haben in den ersten Spielen trotz teilweise guter Leistungen die Punkte nicht mitgenommen und dann gerätst du irgendwann in Schwierigkeiten. Wir glauben aber daran, dass wir Qualität haben."

Es ist nachvollziehbar, dass nicht alle unsere Spieler vor Selbstvertrauen strotzen. Oliver Glasner

Das wusste auch Trainer Oliver Glasner zu unterstreichen: "Der späte Ausgleich zeigt mal wieder, dass du im Fußball innerhalb weniger Minuten alle Gefühlswelten durchgehen kannst. Wir sind dann All-in gegangen und wir kamen zu der einen Situation. Uns ist aber bewusst, dass nicht alles Gold war, so selbstkritisch sind wir. Für die Moral und die Einstellung freut es mich aber, dass wir einen Punkt geholt haben."

Und: "Es ist nachvollziehbar, dass nicht alle unsere Spieler vor Selbstvertrauen strotzen. Die Saison ist bisher nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das nagt und das sieht man sogar bei den erfahrenen Spielern wie Filip Kostic. Man spürt einfach, dass es ihnen nicht leicht von der Hand geht. Dennoch gibt die Mannschaft nicht auf und es ist unsere Aufgabe für mehr Ruhe zu sorgen. Das geht allerdings nur über Siege. Ein später Ausgleich gegen einen Champions-League-Klub ist für die Moral viel Wert und gefühlt wie ein Sieg für uns."