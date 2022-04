"Es fließt sehr viel Energie" - DFB-Frauen heiß auf Portugal

Die DFB-Frauen wollen am Samstag in Bielefeld an die im Hinspiel gegen Portugal gezeigte Leistung anknüpfen. Bis dahin verbringt das Team in Marienfeld "eine coole Zeit".

Mit 3:1 gewann die deutsche Nationalmannschaft am 30. November das Qualifikationsspiel in Portugal für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Bereits nach 28 Minuten hatte die deutsche Elf in Faro nach Toren von Lea Schüller, Svenja Huth und Melanie Leupolz mit 3:0 in Führung gelegen.

"Wir wollen an das Hinspiel anknüpfen", kündigte Martina Voss-Tecklenburg vor dem Rückspiel am Samstag (16.10 Uhr, LIVE! bei kicker, TV: ARD) in Bielefeld an. "Portugal hat einen guten Teamspirit und will uns besiegen, weil sie die Punkte brauchen", weiß die Bundestrainerin, "aber wir wollen es ihnen schwer machen, in ihr Spiel zu kommen."

Am Dienstag in Serbien - mit Schult im Tor

Das deutsche Team braucht die Punkte nicht mehr so dringend, sondern hat in den bisherigen sechs Qualifikationspartien schon 18 gesammelt. Mit zwei weiteren Erfolgen am Samstag sowie am Dienstag in Serbien könnte die WM-Teilnahme schon gesichert sein.

Es ist eine coole Zeit hier, es fließt sehr viel Energie. Giulia Gwinn über das Trainingslager

Der DFB-Kader bereitet sich seit Montag in Marienfeld bei Gütersloh auf die beiden Partien vor. "Es ist eine coole Zeit hier, es fließt sehr viel Energie", freut sich Giulia Gwinn von Meister Bayern München. Und die Bundestrainerin ist "erfreut, dass sich die Spielerinnen in so einem guten Zustand zeigen". Schließlich haben viele von ihnen anstrengende englische Wochen hinter sich. Linda Dallmann und Maximiliane Rall von Bayern München musste hingegen aufgrund ihrer COVID-19-Infektionen eine Zwangspause einlegen und reisten erst am Dienstag bzw. Mittwoch zur Mannschaft. Beide werden jetzt im Training aufgebaut, sind aber für die Partie in Bielefeld noch keine Alternative, sondern erst am Dienstag in Serbien.

Dort soll Almuth Schult ihr Comeback feiern. Die ehemalige Nummer eins, die im Sommer nach Kalifornien wechseln wird, hat seit der WM 2019 in Frankreich aus Verletzungs- und Krankheitsgründen sowie ihrer Schwangerschaft kein Länderspiel mehr bestritten und muss sich hinter der Frankfurterin Merle Frohms mit dem Status als Nummer zwei begnügen.