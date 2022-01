"Es fehlt nicht mehr so viel": Weidle 16. beim Super G in Zauchensee

Kira Weidle hat auch in ihrer Nebendisziplin Super G einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Beim Sieg der Italienerin Federica Brignone in Zauchensee fuhr Weidle einen Tag nach ihrem zweiten Platz bei der Abfahrt als 16. nur knapp an ihrem besten Ergebnis vorbei. Ihr Rückstand auf Brignone in einem extrem engen Rennen am Kälberloch betrug 0,82 Sekunden.

"Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung", sagte die 25-Jährige. "Ich bin ein gutes Zehntel hinter dem zehnten Platz, es fehlt nicht mehr so viel", meinte Weidle. Besser als 15. war sie bei einem Super-G im Weltcup noch nie, ein Top-10-Resultat verhinderte diesmal "ein bisschen Windpech", wie sie erklärte.

Alpinchef Wolfgang Maier sprach von einer "wirklich guten Vorstellung", Weidle meinte: "Das ist was, worauf ich aufbauen kann. Ich konnte den Spirit aus der Abfahrt ganz gut mitnehmen."

Die frühere Gesamtweltcupsiegerin Brignone siegte mit 0,04 Sekunden Vorsprung vor Corinne Suter aus der Schweiz. Dritte wurde Lokalmatadorin Ariane Rädler (+0,17), die erstmals in ihrer Karriere einen Podestplatz erreichte.

Das Rennen im Ticker