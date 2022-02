"Es fehlt die Effizienz" - Mannheim hadert mit der Chancenverwertung

Nach dem 0:0 gegen den großen Rivalen Kaiserslautern ärgert sich Mannheims Abräumer Marco Höger über den verpassten "Aha-Effekt"

Dominant gespielt, kein Tor kassiert und trotzdem nur ein Punkt. Waldhof Mannheim ärgert sich über die verpasste Chance, im Südwest-Derby einen Heimsieg gegen Kaiserslautern einzufahren. Mannheims Trainer Patrick Glöckner haderte nach dem Spiel bei "MagentaSport" vor allem mit der Chancenverwertung gegen die beste Defensive der 3. Liga. "Es ist klar, dass du gegen einen solchen Gegner nicht so viele Chancen kriegst. Das heißt, diese zwei oder drei Aktionen musst du setzen", kritisierte der 45-Jährige. "Leider konnten wir's nicht schaffen, dass wir hier nach 26 Jahren in so einem Derby mal zu Hause gewinnen." Dennoch könne man nach einer couragierten Leistung mit breiter Brust ins nächste Spiel gegen Halle gehen.

Ex-Kölner Höger: Unentschieden eine "bittere Enttäuschung"

Mittelfeldspieler Höger gab sich nach Abpfiff zwiegespalten. Der ehemalige Bundesligaspieler zeigte sich zwar erfreut über die Einstellung seines Teams, haderte aber ebenfalls mit den verpassten Chancen: "Im letzten Drittel, im gegnerischen Strafraum, fehlt im Moment die Effizienz." Das Unentschieden sei für Mannheim eine "bittere Enttäuschung", da man "oben noch mal richtig angreifen" wollte. "Für uns wäre das nochmal so ein Aha-Effekt gewesen", ärgert sich der Ex-Schalker und -Kölner.

"An einem guten Tag gibt es individuell und mannschaftlich wenige Mannschaften in der Liga, die besser sind als wir. Wir müssen das halt auch mal wieder in Ergebnisse ummünzen und konstant auf den Platz bringen", so der 32-Jährige. Dies sei zum Start der Rückrunde (zwei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen) nicht der Fall.