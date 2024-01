"Es darf nur um Entwicklung gehen": Bamberg denkt in Etappenzielen

Jan Gernlein zeigt sich zufrieden mit der bisherigen Ausbeute seiner Aufsteigertruppe. Für die Winterpause hat sich der Trainer des FC Eintracht Bamberg einen klaren Plan zurechtgelegt, personell will er den Weg der Jugend weiter beschreiten.

Regionalliga Bayern Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

"Wir wollen als Gemeinschaft immer wieder Etappensiege landen", wusste Bambergs Trainer Jan Gernlein schon zu Beginn der Saison, dass der Weg des FC Eintracht in der Regionalliga nicht stetig bergauf gehen würde. Und so gelang zum Auftakt gegen Illertissen zwar gleich der erste dieser Etappensiege, in den folgenden zehn Spielen verließ der Aufsteiger jedoch neun Mal das Feld als Verlierer.

Doch genau in jener Phase bewiesen die Oberfranken ihre größte Stärke: Im und um den Verein blieb es ruhig, und so stand auch das Trainerteam nie unter Beschuss, sondern durfte weiterhin akribisch mit der Mannschaft arbeiten. "Wir Trainer haben absolutes Vertrauen in die Jungs und unseren Weg mit dem eigenen Nachwuchs", strahlt der Coach ebenso wie der Verein bemerkenswerte Ruhe aus. Der Lohn folgte im Endspurt des Halbjahres, als die "Entwicklung der Mannschaft Früchte trug" und die Truppe in drei der letzten vier Partien ohne Gegentor blieb. Zwar fiel der Jahresabschluss beim Schlusslicht aus Buchbach sprichwörtlich ins Wasser, sodass dem Team der mögliche Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz verwehrt wurde - dennoch blicken die Bamberger nicht unzufrieden auf die bisherige Halbserie.

Entwicklung als Kernaufgabe

"Es war in Summe der erwartete Ertrag", bilanziert Trainer Jan Gernlein hinsichtlich der 19 Zähler aus 21 Partien, "zudem versuchen wir uns generell, von der Punktethematik zu lösen, weil das bei unserer Reise sinnlos ist. Wir haben keine Erfahrung in dieser Liga und viele junge Spieler, also darf es nur um Entwicklung gehen."

Mit Angreifer Björn Schönwiesner und Kapitän Christopher Kettler wiesen zu Saisonbeginn lediglich zwei Spieler Regionalligaerfahrung auf - der restliche Kader sammelte erst im Verlauf der Hinrunde die ersten Minuten in der vierten Liga. "Natürlich kann das Trainerteam die Mannschaft vorbereiten, aber Spielzeit und die eigene Erfahrung ist extrem wichtig für diese Entwicklung", erläutert der Coach. Dass jene Entwicklung teilweise mit negativen Ergebnissen verbunden ist, zeigte das erste Saisondrittel - die Aufholjagd im Derby gegen Bayreuth (2:2) war jedoch nicht nur emotional, sondern auch punktemäßig eine Art Wendepunkt. In Folge sammelte die Truppe 13 Zähler in zehn Partien - eine Bilanz, die Mut macht für die Restrunde.

Ohne externe Neuzugänge

Dort gilt es dann an die gute Phase vor der Winterpause anzuknüpfen - schließlich möchte man in Bamberg weiterhin Regionalligafußball anbieten. "Generell macht es uns allen viel Spaß, in dem ein oder anderen Stadion spielen zu dürfen. Wir als Mannschaft sehen uns auf einem guten Weg für ein weiteres Jahr in der Regionalliga, müssen aber logischerweise punkten," weiß auch Gernlein, dass trotz der guten Zwischenbilanz noch einige Zähler zum potenziellen Klassenerhalt fehlen.

"Wenn wir es hinbekommen, körperlich noch fitter zu werden und unsere Verletzten wieder heranzuführen, werden wir zwangsläufig breiter im Kader und schwerer ausrechenbar." Insbesondere in der Offensive fehlten in einigen Spielen mitunter die Optionen, da Björn Schönwiesner und Johannes Gebhart "immer wieder mit Problemen zu kämpfen hatten" und Timm Strasser die gesamte Hinrunde verletzt ausfiel. So verwundert es nicht, dass in München beispielsweise U-19-Stürmer Muiz Alli sein Debüt inklusive Torerfolg feiern durfte.

Alli ist nur ein Beispiel für den Weg der Jugend, den die Bamberger in der Rückrunde fortsetzen: Ohne externe Neuzugänge, dafür mit den Rekonvaleszenten sowie vier Spielern aus dem eigenen Nachwuchs startet die Vorbereitung. Dort gilt es dann auch für den Stammkader weitere Fortschritte zu machen, wie Gernlein vorgibt: "Wir werden uns mit der Aktivität gegen den Ball beschäftigen, weil wir da einen großen Schritt machen wollen, um auch mal einen höheren Ballgewinn zu haben. Im Ballbesitz will ich zudem sehen, dass wir mutig bleiben und noch mehr Lösungen finden, um mehr Torchancen und Abschlüsse zu generieren."

Der Plan für den nächsten Entwicklungsschritt ist also vorgezeichnet. Gelingt dem FCE der angestrebte Fortschritt, scheinen weitere Etappensiege vorprogrammiert - und das Unterfangen Klassenerhalt könnte zur Realität werden.