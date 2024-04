Es bleibt bei Platz 3: Raul Garcia hört auf

Einer der Dauerbrenner La Ligas hängt seine Schuhe an den Nagel: Raul Garcia (37), Offensiv-Allrounder vom Athletic Club aus Bilbao, wird seine Karriere zum Saisonende beenden. Das gab der frischgebackene spanische Pokalsieger - Athletics erster Titel seit 40 Jahren - am Montag bekannt. Garcia, der in La Liga auch für seinen Jugendklub Osasuna und lange Jahre für Atletico Madrid spielte, steht aktuell bei 602 Einsätzen im spanischen Oberhaus. Die Rekordhalter Andoni Zubizarreta und Joaquin (je 622 Spiele) wird der Europa-League-Sieger von 2010 und spanische Meister von 2014 allerdings nicht mehr einholen.