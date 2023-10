"Es besteht eine Chance": Hoffnung auf Saka-Einsatz im Topspiel

Nach der Niederlage in Lens wusste Mikel Arteta nicht, ob Bukayo Saka aufgrund seiner muskulären Probleme gegen Manchester City mitwirken kann. Am Freitag äußerte sich der Coach vorsichtig optimistisch.

Am Dienstag kassierte Arsenal seine erste Pflichtspielniederlage der Saison. Doch das 1:2 in Lens rückte aufgrund der verletzungsbedingten frühen Auswechslung von Bukayo Saka - nach einem Fallrückzieher war er aufgrund von muskulären Problemen in der 34. Minute in die Kabine gehumpelt - in den Hintergrund.

So musste Mikel Arteta auf der anschließenden Pressekonferenz, bevor er auf das Sportliche einging, zunächst Fragen über den 22-Jährigen beantworten. Doch viel wusste der Spanier selbst nicht: Auf die Frage nach der Einsatzchance im Topspiel gegen Manchester City hatte er geantwortet, "ich weiß es nicht".

Wir werden sehen, wie er sich von hier bis Sonntag entwickelt. Mikel Arteta

Etwas optimistischer klang der Gunners-Coach dagegen schon am Freitag. "Es besteht eine Chance. Wir werden sehen, wie er sich von hier bis Sonntag entwickelt", so Arteta. Sollte Saka am Sonntag (17.30 Uhr) im Emirates Stadium auflaufen, würde der verlässliche Außenspieler auch eine persönliche Serie fortsetzen: Der Engländer verpasste keine der vergangenen 87 Premier-League-Partien.

Ein wenig Hoffnung auf den Einsatz des Eigengewächses dürfte den Anhängern der Londoner auch Sakas Berufung in die Nationalmannschaft für die kommende Länderspielperiode geben. Denn Gareth Southgate berief den Linksfuß erst nach mehreren Gesprächen mit Arteta, der ihn über die Lage des Spielers informierte.

Thomas gehört in der Liga erstmals seit dem 3. Spieltag zum Kader

Während hinter Saka Einsatz also noch ein Fragezeichen steht, wird Thomas nach überstandener Leistenverletzung wie schon in Lens zum Kader gehören - der Ghanaer wurde aber nicht eingewechselt. "Er ist dem Zeitplan voraus, das ist sicher. Wir wollten ihn im Kader haben, wenn wir ihn brauchen", blickte der Arsenal-Coach auf die Rückkehr des Mittelfeldspielers ins Aufgebot zurück.

Ob er nun gegen den Spitzenreiter sein Comeback feiert, wird vom Spielstand abhängen: Wenn die Skyblues führen, muss er sich wohl noch gedulden. Sollte aber der amtierende Vizemeister gegen den Meister vorne liegen oder Arteta mit einem Remis zufrieden sein, dürfte der zweikampfstarke Sechser als Joker zum Einsatz kommen.

Seit 2015 gewann Arsenal kein Ligaspiel gegen City

Dann könnte er unter anderem dabei helfen, den ersten Ligasieg der Gunners seit Dezember 2015 gegen die Citizens über die Zeit zu bringen - das vergangene Aufeinandertreffen der beiden Teams gewann allerdings Arsenal.

Die Londoner bezwangen Manchester im Community Shield (4:1 i. E.). "Es gibt uns Selbstvertrauen und den Glauben, dass wir sie schlagen können", erklärte Arteta. Diesen Glauben benötigt seine Elf auch, um nicht auch in Premier League erstmals als Verlierer den Platz zu verlassen.