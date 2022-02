"Es belastet mich" - Kylian Mbappé hört mit FUT Champions in FIFA 22 auf

Wie viele Fußballprofis spielt auch Kylian Mbappé in seiner Freizeit gerne FIFA Ultimate Team. Nun aber bricht der Superstar damit. Die Gründe, die er nennt, lassen tief blicken.

Viele Profisportler gehen in ihrer Freizeit gerne an die Konsole. Und nicht selten wird das Vergnügen auch gestreamt. So lassen sich zum Beispiel Max Kruse oder auch Loris Karius auf Twitch finden.

Spätestens aber seitdem Diogo Jota von FC Liverpool die Weekend League dominierte wurde klar, wie viel die Fußballer tatsächlich zocken. Mit Kylian Mbappé hat jetzt aber einer der größten Superstars des Sports einen Riegel davorgeschoben.

"Ich habe mit FUT Champions aufgehört"

Der 23-jährige Stürmer von Paris Saint-Germain, der sowohl für FIFA 21 als auch 22 das Cover zierte, war vor kurzem zu Gast bei einem Livestream des französischen eSportlers Corentin 'Gotaga' Houssein. Dort sprachen sie über FUT Champions, die neue Version der Weekend League in FIFA 22. Mbappé enthüllte, dass er diesen Modus nicht mehr spielt.

"Ich habe mit FUT Champions aufgehört", erklärte der französische Nationalspieler. Auf die Nachfrage hin, ob es an dem Zeitaufwand lege, wobei man an Wochenenden viel spielen muss, um alle Belohnungen zu erhalten, verneinte Mbappé das.

"Nein, es hat meine Moral beeinträchtigt, es belastet mich", erzählte der Pariser. Was er im Rahmen eines Gaming-Streams wohl scherzhaft meinte, könnte unabhängig von Mbappé zum wirklichen Problem werden. Schon zu Beginn von FIFA 22 wurde der neuen Weekend League ein Motivationsproblem attestiert.

