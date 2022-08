Es begann mit Magath: Warum Fehervar-Coach Boris gute Erinnerungen an Köln hat

National gilt der Fehervar FC als Nummer zwei hinter Rekordmeister Ferencvaros. Trotzdem gehen die Ungarn im Play-off-Hinspiel der Conference-League-Qualifikation gegen den 1. FC Köln als Underdog ins Rennen - das weiß auch der deutsche Trainer Michael Boris.

Für Boris schließt sich am Donnerstagabend ein Kreis. Über zehn Jahre ist es her, dass der heute 47-Jährige mit Germania Wideck in der ersten DFB-Pokalrunde auf Schalke 04 traf. Das Spiel wurde kurzerhand nach Köln-Müngersdorf verlegt, wo der von Boris trainierte Underdog gegen die Knappen 0:5 verlor. Für Boris folgte aber noch ein weiteres Highlight im Anschluss, als er den damalige S04-Coach Felix Magath vor laufender Kamera fragte, ob er nicht mal ein Praktikum beim Bundesligisten absolvieren könnte. "Da hat er zugesagt. Aus den zwei Wochen wurde dann ein halbes Jahr, aus dem halben Jahr wurde schließlich eine Anstellung als Cheftrainer der zweiten Mannschaft von Schalke 04. Und dann nahm mein Weg als Trainer seinen Lauf", erinnert sich Boris im Interview mit dem WDR.

Es folgten weitere Stationen bei den Sportfreunden Siegen, in Lotte und beim KFC Uerdingen, ehe der gebürtige Bottroper 2016 zum ungarischen Verband wechselte, im Nachwuchsbereich trainierte und nach weiteren Trainerstationen bei Fehervar gelandet ist. Und nun geht es für ihn wieder nach Köln-Müngersdorf - was er schon vor der Auslosung ahnte, wie er der Kölner Rundschau verriet: "Ich hatte es vorher irgendwie im Gefühl." Diesmal geht es allerdings nicht gegen Schalke und Felix Magath, sondern gegen den 1. FC Köln und dessen Trainer Steffen Baumgart.

Begegnet ist er dem FC-Coach schon einmal vor einen Jahr, bei einem eher ungewöhnlichen Benefizspiel zwischen einer Ostfriesland- und einer DDR-Auswahl. Während Kölns Coach auf dem Platz stand, war Michael Assistent von Ostfriesen-Trainer Dieter Eilts - und durfte am Ende einen 8:3-Sieg bejubeln. "Der erste Punkt ging also an ihn", sagt Baumgart dazu - wohlwissend, dass er mit seiner Mannschaft vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag klar favorisiert ist.

Wie alles begann: Schalkes damaliger Trainer Felix Magath und Windeck-Coach Michael Boris. Bongarts/Getty Images

Das liegt nicht nur am durchwachsenen Saisonstart, den Fehervar - das früher unter anderem als FC Videoton und FC Vidi angetreten ist - hingelegt hat (ein Sieg, zwei Niederlagen), und dem jüngsten Tiefschlag in der Liga, eine krachende 0:4-Schlappe gegen Doublesieger Ferencvaros.

Auch der Kader dürfte dem der Domstädter klar unterlegen sein, wenngleich sich mit Palko Dardai (früher Hertha BSC) ein ehemaliger Bundesliga-Profi im Aufgebot befindet.

Mit dem gebürtigen Schwaben und Ex-Hoffenheimer Marcel Heister gehört auch ein Deutscher zu den Startelf-Kandidaten, sein Pendant auf auf dem rechten Flügel, Kapitän Attila Fiola, sorgte immerhin schon als Nationalspieler Ungarns in der Nations League gegen Deutschland für Aufsehen.

Und doch geht Boris die Herausforderungen in der Domstadt vor wohl mehr als 40.000 Fans entschlossen an. "Dass wir der Außenseiter sind, darüber müssen wir uns nicht unterhalten", sagte er. "Wir müssen an diesem Donnerstagabend alles raushauen, die beste Tagesleistung und -form der ganzen Woche abliefern und mental wach sein, um irgendetwas mitzunehmen."