Es begann in Fürth: Frankfurt will den starken Schlussspurt wiederholen

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel gegen Greuther Fürth startete Eintracht Frankfurt einen furiosen Jahresendspurt in der Bundesliga. Nun hoffen die Hessen vor den richtungsweisenden Wochen auf ähnlichen Rückendwind aus dem Rückspiel.

Vor etwas mehr als zehn Jahren waren Eintracht Frankfurt und Greuther Fürth noch in etwa auf Augenhöhe. 2012 stiegen beide Vereine gemeinsam aus der 2. Liga ins deutsche Oberhaus auf - die Hessen wohlgemerkt zwei Punkte hinter den Franken auf Rang zwei. Seitdem hat sich einiges getan: Fürth musste nach nur einer Saison wieder eine Spielklasse tiefer und kehrte erst im vergangenen Sommer zurück. Die Eintracht dagegen blieb seitdem ununterbrochen in der Bundesliga und ist in dieser Saison zum vierten Mal seit dem Wiederaufstieg in der Europa League dabei. Am kommenden Donnerstag steht mit dem Duell gegen den FC Barcelona (Anpfiff 21 Uhr, LIVE! bei kicker) sogar im Viertelfinale ein echtes Knallerspiel an.

Doch zuerst kommen am Samstag die Fürther (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in den Deutsche-Bank-Park. Mit dem Tabellenschlusslicht verknüpfen die Adlerträger positive Erinnerungen, war doch das 2:1 im Hinspiel der Startschuss für einen furiosen Jahresendspurt. Nach dem Siegtreffer Rafael Borrés in letzter Minute folgten fünf weitere Siege. Insgesamt gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner sechs der sieben Begegnungen vor dem Jahreswechsel. Auch deswegen hat Frankfurt auf Rang acht noch Hoffnungen darauf, sich erneut über die Liga für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Die TSG Hoffenheim auf Platz sechs ist derzeit aber noch sechs Punkte entfernt.

Drei Punkte gegen das Tabellenschlusslicht sind deswegen Pflicht, Glasner will am Wochenende einen positiven Auftakt in "die schönste Zeit des Jahres" hinlegen. Zumal die SGE gegen die SpVgg in den drei bisher ausgetragenen Bundesliga-Duellen zweimal gewann und einmal die Punkte teilte. Außenbahnspieler Filip Kostic dürfte dabei besonders motiviert sein: Fürth ist neben dem VfL Bochum der einzige Bundesligist, gegen den er weder selbst ein Tor erzielte noch einen Treffer auflegte.