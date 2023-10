"Es ärgert mich schon ...": Svensson legt den Finger in die Wunde

Von den Fans während und vor allem auch nach Spielschluss lautstark gefeiert: Mainz 05 verdiente sich am Samstag beim 1:3 gegen Bayern München breite Anerkennung. Kritik gab es aber auch - von Trainer Bo Svensson.

Mehr Torschüsse als der FC Bayern, mehr Zweikämpfe gewonnen als der FC Bayern, deutlich mehr Kilometer gelaufen als der FC Bayern: Der 1. FSV Mainz 05 hatte sich am Samstagabend über die 90 Minuten hinweg teuer verkauft, in Phasen sogar zwingender agiert.

Am Ende aber auch nicht zwingend genug, wie Trainer Bo Svensson im Gespräch mit "Sky" anmerkte - und dabei vor allem auf die vergebenen zwei guten Chancen von Abwehrmann Stefan Bell, die Weltklasse-Parade von Münchens Schlussmann Sven Ulreich an den Pfosten in Abschnitt eins und den Aluminiumtreffer vom auffälligen Eigengewächs Brajan Gruda zu sprechen kam.

"Du brauchst auch Glück auf deiner Seite, dass mal ein Fehler nicht bestraft wird oder der Ball vom Pfosten reingeht", so der FSV-Coach einleitend, um schnell zur Crux beim Duell mit dem Meister sowie zum großen Manko beim bisherigen Saisonverlauf ohne einen einzigen Dreier zu lenken: "Wir betreiben extrem viel Aufwand und belohnen uns dafür nicht."

"Das ist schade"

Dabei stieß ihm vor allem das zu leicht gestattete 0:1 und der der individuelle Fehler von 1:1-Schütze Anthony Caci zum entscheidenden 1:3 von Leon Goretzka sauer auf - schon kurz nach der Aktion hatte sich der Trainer auf der Bank aufgeregt und etwas zu Boden geworfen vor Wut. Svensson später dann: "Es ärgert mich schon, wie mich das erste Gegentor auch ärgert. Die Bayern haben genug Spieler in ihren Reihen, um Tore zu schießen - und wir machen es ihnen noch einfach dabei. Das ist schade."

"Die Bayern machen so ein Ding halt"

Sein Führungsspieler Bell blies bei seiner Analyse ins selbe Horn wie sein Trainer. Er sah ein "ziemlich offenes Spiel" und Mainzer "Phasen mit gutem Ballbesitz, wo wir uns gut durchgespielt haben. Am Ende hat heute vielleicht die Mannschaft gewonnen, die effektiver war."

Musste sich ärgern: Stefan Bell. IMAGO/ActionPictures

Gerade seine eigene vergebene Chance zum möglichen 2:2 frustrierte ihn dabei - sein Schuss aus guter Lage war knapp rechts vorbeigegangen: "Das ist brutal bitter und der kleine Unterschied. Die Bayern machen so ein Ding halt."

Und was sagte FSV-Sportdirektor und Ex-Trainer Martin Schmidt? "Wir sind gut drin in diesem Spiel, doch diese Fehler darfst du gegen Bayern nicht machen. Dann hat Bello zwei Abschlusschancen im Sechzehner, in der Box. Das wäre das 2:2 gewesen und dann geht es hier richtig los. Und dann treffen wir zweimal Pfosten ... Dieses Glück haben wir aber nicht in dieser Phase."

Und so steht - wenige Tage vor dem Kellerduell der jeweils sieglosen Teams in Bochum (Freitagabend, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - fest: Mit lediglich zwei Punkten auf der Habenseite durchleben die Mainzer den schwächsten Bundesliga-Start der bisherigen Vereinsgeschichte und haben saisonübergreifend schon seit 13 (!) Spielen nicht mehr gewonnen. Schmidt verlangt deshalb: "Das nächste Spiel ist am Freitagabend in Bochum, das ist dann ein Muss-Spiel. Da müssen wir hellwach und fit sein, gerade hinten in der Defensive. Und auch vorn, dass wir mal in Führung gehen und uns belohnen."