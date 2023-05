Erweiterter WM-Kader: Voss-Tecklenburg nominiert am 31. Mai

Rund zwei Monate vor dem Beginn der WM der Frauen in Australien und Neuseeland wird Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg den erweiterten Kader für das Turnier bekannt geben.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird am Mittwoch, 31. Mai, ihren erweiterten Kader für die WM der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) bekannt geben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Die Bekanntgabe erfolgt auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Bei dem Turnier, zu dem die DFB-Frauen als amtierende Vize-Europameisterinnen anreisen, trifft Deutschland zunächst auf Marokko (24. Juli), ehe die Partien gegen Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) anstehen. In Vorbereitung auf die WM absolviert die Nationalelf zuvor zwei Testspiele gegen Vietnam (24. Juni, Offenbach) und Sambia (7. Juli, Fürth).

Der erweiterte Kader wird sich vom 20. bis 27. Juni zu einer ersten Vorbereitung treffen, vom 30. Juni bis 9. Juli findet der zweite Teil statt, beide Trainingslager absolviert man in Herzogenaurach. Zum Turnier darf Voss-Tecklenburg 23 Spielerinnen mitnehmen.