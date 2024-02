"Erwartungshaltung runterschrauben": Arnold mahnt Geduld an

Beim 2:2-Unentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim lief vieles besser, aber längst nicht alles gut beim VfL. Dessen Kapitän verweist auf die schwierige Situation der Mannschaft und ihres Trainers ...

Viertes Unentschieden im vierten Spiel dieses Jahres - der VfL Wolfsburg tritt nach dem 2:2 daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim weiter auf der Stelle. Klar, dass sich die Unzufriedenheit bei den Niedersachsen kaum legte, obwohl auch für Maximilian Arnold trotz doppelten Rückstands einiges besser lief als zuletzt: "Wir sind zweimal sehr gut zurückgekommen. Es muss jedem bewusst sein: In der Situation, in der wir uns befinden, geht nicht alles leicht von der Hand. Wir machen und tun, aber der Ertrag ist einfach momentan zu wenig." Dennoch sah der Routinier Lichtblicke: "Ich hatte schon ein paar Spiele mit totaler Verunsicherung. Dies war keines davon."

Obwohl die ganze Woche über die mögliche Ablösung von Coach Niko Kovac bei einem weiteren Misserfolg die Nachrichtenlage beherrscht hatte. Eine Trainerdiskussion sei freilich nichts Unübliches, so der erfahrene Arnold, der stattdessen aber die Mannschaft in die Pflicht nahm und Selbstkritik übte. "Das kommt ja zwangsläufig. Wenn ein Trainer zur Diskussion steht, muss man sich auch mal an die eigene Nase fassen. Ich hatte leider schon ein paar Trainer …"

Gute Reaktionen nach der Pause

Dass der angeschlagene Trainer durchaus noch zu richtigen Ansätzen findet, zeigten dessen Maßnahmen und die Steigerung nach dem Seitenwechsel. "In der ersten Halbzeit haben wir es defensiv nicht so gut gemacht. Offensiv fand ich es gut. Da hatten wir die Möglichkeiten über außen", bilanzierte Arnold. "In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Zugriff und waren auch ein stückweit mutiger." Neben der taktischen Neuausrichtung auf ein 4-4-2 mit Raute hätten vor allem die Einwechslungen gefruchtet. "Sie waren mit spielentscheidend. So etwas tut immer gut."

Mattias Svanberg etwa, der zur zweiten Halbzeit gekommen war, erkämpfte einen Ball und steckte ihn auf Neuzugang Kevin Behrens, der dem zweiten Eichwechselspieler, Lovro Majer, zu dessen 1:1-Treffer auflegte. Und der Kroate Majer war es auch, der vom Elfmeterpunkt später erneut und abschließend zum 2:2 traf.

Positiv hob Arnold die Torschussbilanz hervor, das kicker-Chancenverhältnis betrug am Ende 6:5. "Es geht in die richtige Richtung. Wir müssen mit aller Macht den Bock umstoßen." Denn wieder reichte es auch zum Leidwesen des 28-Jährigen nur zu einem Teilerfolg. "Wir sind in einer Situation mit 23 Punkten nach 20 Spielen. Die Erwartungshaltung musst du schon ein bisschen runterschrauben. Da kann nicht alles perfekt sein. Wer das fordert - völliger Schwachsinn."

"Punkten, punkten, punkten"

Weiter geht's. Das nun bevorstehende Programm der "Wölfe" hat es in sich. Nach dem kommenden Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag lauten die weiteren Gegner: Dortmund, Frankfurt, Stuttgart und Leverkusen. Angesichts dieses Fahrplans noch nach oben zu schielen, steht bei Arnold nicht gerade obenan, selbst wenn die eigentlichen Saisonziele dann womöglich nicht erreicht werden. "Mir ist das mittlerweile völlig egal, weil es schwer genug wird." Wirklich wichtiges Ziel müsse sein: "Einfach punkten, punkten, punkten."