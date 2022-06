"Erwartungen übertroffen": Voss-Tecklenburg blickt auf erfolgreiches Trainingslager zurück

Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war sichtbar gut gelaunt am vorletzten Tag des zweiten Trainingslagers vor der Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli) und lobte vor allem die Bedingungen in Herzogenaurach.

Blick zuversichtlich in Richtung EM: Bundestrainerin Voss-Tecklenburg. IMAGO/MIS