Erwartung "Explosivität": Wiesbaden leiht Lee aus München aus

Der Umbruch des SV Wehen Wiesbaden ist in vollem Gange. Der Zweitliga-Aufsteiger leiht Hyun-ju Lee von Bayerns Zweitauswahl aus und erhofft sich vom 20-Jährigen kreative Momente.

Der siebte Sommer-Neuzugang des SV Wehen Wiesbaden ist in trockenen Tüchern. Nach zuletzt sechs festen Verpflichtungen schließt sich Hyun-ju Lee den Hessen leihweise an. Der Südkoreaner kommt vom FC Bayern II.

"Mit Hyun-ju haben wir einen spannenden Offensivspieler für uns gewonnen. Er verfügt über starke technische Fähigkeiten und wird unserem Spiel mit seiner Kreativität, Dynamik und Explosivität guttun", kommentierte Paul Fernie, Sportlicher Leiter in Wiesbaden, den Transfer.

Dabei klingt an, dass die Rot-Schwarzen darauf hoffen, Lee könne das Kreativzentrum bereichern. Dort war in der vergangenen Saison oftmals ein gewisser Benedict Hollerbach in Erscheinung getreten, der bekanntlich von mehreren Bundesliga-Klubs, unter anderem Union Berlin, umworben wird.

Er verfügt über starke technische Fähigkeiten und wird unserem Spiel guttun. Paul Fernie über Hyun-ju Lee

Lee strahlt Torgefahr aus - und will sich nun auf Profiniveau beweisen

Torgefahr bringt Lee in jedem Fall mit. In der abgelaufenen Saison kam der offensive Mittelfeldmann, der im Januar 2022 an den Campus des FC Bayern gewechselt war, in 20 Regionalliga-Partien zum Einsatz. Dabei erzielte er stolze neun Tore. Nun gilt es, sich auf höherem Niveau zu beweisen.

Ein Schritt, den sich Lee nicht nur zutraut, sondern auf den er sich auch schon freut: "Es ist für mich ein Traum, in der 2. Bundesliga zu spielen und ich möchte so schnell wie möglich loslegen.“ Den SV Wehen habe er schon im Vorhinein viel beobachtet und ist sich daher sicher, "dass ich optimal hierher passe. Ich habe insgesamt ein sehr gutes Gefühl und freue mich darauf, meine neue Mannschaft kennenzulernen."

