"Erwarten Leistungssteigerung": Jacobacci neuer 1860-Coach

Der TSV 1860 München hat fast vier Wochen nach der Trennung von Michael Köllner einen Nachfolger gefunden: Maurizio Jacobacci (60) übernimmt das Traineramt bei den Löwen.

Der gebürtige Berner mit italienischer Staatsbürgerschaft wird am Montagnachmittag um 14.30 Uhr die Mannschaft beim öffentlichen Training an der Grünwalder Straße erstmals anleiten.

"Wir erwarten uns von ihm einen neuen Impuls auf jeden einzelnen Spieler und somit eine Leistungssteigerung in den kommenden Spielen. Dieser erhoffte Effekt eines neuen Impulses von außen gab am Ende auch den Ausschlag, auf Maurizio zu setzen und den Cheftrainer-Sessel nicht intern zu vergeben", erklärte Sportchef Günther Gorenzel am Sonntag und spielte dabei offensichtlich auf den bisherigen Co-Trainer Stefan Reisinger an.

Maurizio Jacobacci folgt bei 1860 auf Michael Köllner und Gorenzel selbst, der die Löwen nach der Köllner-Entlassung übernommen hatte. Nach der Winterpause hatte der Traditionsverein nur ein Spiel gewonnen (3:1 gegen Zwickau) und sich somit vorerst aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Nach dem jüngsten Remis beim abstiegsgefährdeten Halleschen FC (0:0) belegt der TSV weiterhin den enttäuschenden achten Rang in der Drittliga-Tabelle.

Nachdem Gorenzel seine Wunschlösung mit Achim Beierlorzer dem Vernehmen nach aufgrund einer zu geringen Budgeterhöhung nicht realisieren konnte, ist er also nun dem Wunsch der Investorenseite um Hasan Ismaik gerecht geworden: Denn bei diesem galt Jacobacci als Favorit auf den Trainerposten.

Zuletzt als Trainer in Tunesien aktiv

Für den geborenen Berner ist es die erste Station im deutschen Fußball. Zuvor stand der 60-Jährige überwiegend in der Schweiz an der Seitenlinie - unter anderem beim FC Sion und dem FC Lugano. Zuletzt wagte er aber in Tunesien ein Abenteuer, welches jedoch ein rasches Ende fand. Nach nur zwei Siegen aus acht Partien wurde er beim CS Sfaxien nach gut anderthalb Monaten Anfang Februar schon wieder entlassen.

Lange Zeit zum Eingewöhnen bleibt ihm in Giesing aber nicht mehr, sollte noch der Traum vom Aufstieg Realität werden. Aktuell liegen die Münchner nur fünf Zähler hinter dem Tabellenvierten VfL Osnabrück, der derzeit aufgrund der zweitplatzierten Freiburger in der Relegation antreten würde.