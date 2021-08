"Erwarten keine leichte Aufgabe": Titz vor Topspiel gegen Wiesbaden

Magdeburg-Coach Christian Titz blickte in der Pressekonferenz auf das kommende Duell gegen Wehen Wiesbaden und äußerte sich zu den Vorfällen vom Mittwoch. Am Samstag trifft der drittplatzierte FCM auf den aktuellen Spitzenreiter der 3. Liga.

Nachdem gestern bereits bekannt geworden war, dass der DFB-Kontrollausschuss derzeit mögliche Rassismus-Vorfälle beim Gastspiel der Magdeburger in Saarbrücken untersucht, äußerte sich Christian Titz in der Pressekonferenz. Der Coach erklärte, dass "meine Spieler mir nach dem Spiel detailliert berichtet haben, was passiert ist." Er sei zuversichtlich, dass nach den offiziellen Stellungnahmen der Spieler "die Dinge sehr deutlich und klar formuliert werden."

Mit Blick auf das Spiel am Samstag gegen Wehen Wiesbaden (14 Uhr, LIVE! bei kicker) macht der Coach klar, dass "kein Spieler nachkommt und der Kader gleich bleibt. Wir treffen auf einen Gegner, der letzte Saison schon eine gute Drittliga-Mannschaft war, und erwarten keine leichte Aufgabe." Wiesbaden kommt nach dem 2:0-Erfolg gegen Duisburg am vergangenen Mittwoch mit Rückenwind, während der FCM bei der 1:2-Niederlage gegen Saarbrücken erstmals keine Punkte sammeln konnte.

Der 50-Jährige ließ verlauten, dass "es durchaus passieren kann, dass wir nach der englischen Woche rotieren." Der verletzte Tobias Müller kann der Mannschaft am Wochenende noch nicht helfen: "Er hat am Donnerstag intensiv trainiert, hat aber immer noch Probleme und deshalb haben wir beschlossen, ihn nicht nachkommen zu lassen.