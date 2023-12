Erwartbare Finalisten für den FIFA-Weltfußballer: Wird es Haaland?

Die drei Finalisten für die Auszeichnung "The Best - FIFA-Weltfußballer 2023" stehen fest: Am 15. Januar darf entweder Erling Haaland, Kylian Mbappé oder Lionel Messi die begehrte Trophäe in die Höhe recken.

Er ist Top-Favorit bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer 2023: Erling Haaland. imago images