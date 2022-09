"Erwachsen" und "sehr happy": Darmstadt kann auch unspektakulär

Darmstadt 98 geht mit einem Sieg im Rücken in die Länderspielpause. Gegen den Club präsentierten sich die Lilien sehr reif.

Auf das wilde 3:3 in Kaiserslautern ließ Darmstadt auf fast untypische Art und Weise "kein Spiel mit großen Highlights" folgen - aber spektakulär muss es auch nicht immer sein. Erfolgreich hingegen schon, was den Lilien beim 2:0 über den 1. FC Nürnberg mit Bravour gelungen ist.

Bereits nach 27 Minuten führte Darmstadt mit zwei Toren, sowohl Tobias Kempe als auch Phillip Tietz bekamen bei ihren Treffern aber auch kaum Gegenwehr von den Franken. Anders als beim FCK, wo die Lilien ebenfalls mit 2:0 führten, den Vorsprung aber zwischenzeitlich verspielten, agierte der SVD sehr konsequent. "Wir haben aus Kaiserslautern gelernt und uns eine Strategie überlegt, wie wir gegen Nürnberg heute besser verteidigen können. Das haben die Jungs super umgesetzt", lobte Trainer Torsten Lieberknecht.

Nürnbergs Offensive abgemeldet

"Eine sehr spielstarke Mannschaft", wie Kempe den Club nach der Partie nannte, hatte Darmstadt die gesamte Spieldauer hinweg im Griff. Die Offensive des FCN, die sich in der Vorwoche gegen Bielefeld noch zahlreiche Chancen erspielt hatte, war komplett abgemeldet. "Wir standen sehr kompakt und waren eklig in den Zweikämpfen", so Kempe, der die Leistung als "erwachsen" betitelte.

Nach zuvor drei Remis in Folge durften sich die Lilien somit wieder über einen Sieg freuen, vor allem vor der Länderspielpause sei der Erfolg laut Kempe wichtig gewesen. Der Dreier über den Club war zudem der sechste Sieg aus den letzten neun Pflichtspielen, überhaupt hat der SVD seit dem 1. Spieltag nicht mehr verloren.

"Über den Sieg heute sind wir sehr happy", so Lieberknecht, der die spielfreie Woche mit seiner Mannschaft gut nutzen will, "um gegen Paderborn dann wieder da zu sein."