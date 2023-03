"Erwachsen"? Bayer minimalistisch, irritierend - erfolgreich

Bayer 04 Leverkusen hat sich eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Europa League geschaffen. Doch beim 2:0-Sieg gegen Ferencvaros Budapest wusste der Werksklub einzig mit dem Ergebnis und der eigenen Effizienz zu überzeugen. "Erwachsen", wie mancher Spieler die Leistung einordnete, war der Auftritt jedenfalls nicht.

Die Fakten sprechen erstmal für sich: Das Hinspiel im Achtelfinale 2:0 gewonnen - eine starke Ausgangsposition fürs Rückspiel nächste Woche. Nur drei gegnerische Torchancen zugelassen - ein guter Wert. Zudem ist Bayer 04 seit vier Spielen unbesiegt, gewann davon drei Partien.

Der Trend stimmt also beim Tabellenneunten der Bundesliga, allerdings führten die drei zuvor so überzeugenden Auftritte in Monaco, Freiburg und gegen Hertha BSC dazu, dass mancher Spieler die Darbietung gegen den ungarischen Rekordmeister doch in ein allzu schmeichelndes Licht rückte.

So sprachen Nadiem Amiri und der vor der Pause überzeugende Kerem Demirbay wahlweise von einer "erwachsenen", einer "reifen" oder gar einer "sehr guten Leistung". Eindrücke aus der Spielerperspektive. Für den Beobachter von außen stellte sich der Auftritt der Werkself aber nicht annähernd so stark und souverän dar.

Trotz guter statistischer Werte mangelte es Bayer an Klarheit und Durchschlagskraft

Trotz guter statistischer Werte wie 90 Prozent Passquote 54 Prozent gewonnener Zweikämpfe, 66 Prozent Ballbesitz und 64 Prozent erfolgreicher Dribblings, mangelte es Bayer 04 an Klarheit und Durchschlagskraft. So führte die andere Seite der Daten-Medaille ganze neun Torschüsse auf, die Ungarn kamen auf acht.

Ein Distanzschuss, eine Halbchance und eine Standardsituation - kein guter Arbeitsnachweis für die Elf von Xabi Alonso, der urteilte: "Es war keine spektakuläre Leistung." Diese aber als "seriös" und "effektiv" einordnete.

Die ernsthafte Chance, einen Treffer zu erzielen, hatte Bayer nur dreimal im Spiel: Da war Demirbays haltbarer Distanzschuss zum 1:0, ein Abschluss von Moussa Diaby aus ungünstigem Winkel am langen Pfosten vorbei und schließlich kurz vor Schluss ein 28-Meter-Freistoß, den Adam Hlozek an den Pfosten hämmerte, wonach Edmond Tapsoba den Abpraller per Kopf zum Endstand abstaubte.

Sein Team hatte dabei altbekannte Schwierigkeiten gegen einen tief stehenden Gegner offenbart. "Das Problem war, dass wir nicht so viel Raum hatten im letzten Drittel. Wir hatte nicht die Qualität im letzten Pass, diese Räume zu finden. Wir brauchen mehr Läufe in die Tiefe, aber es gab nicht so viel Tiefe. Wir haben nicht so viele Chancen zugelassen, das war wichtig", stellte der 41-Jährige richtig fest. Es waren drei. Doch eine so klare wie Budapests Zachariassen bei seinem Lattenschuss aus kurzer Distanz in der 26. Minute kombinierte sich seine Mannschaft nicht heraus.

Was an ungenauem Passspiel und vielen technischen Fehlern lag, die sich selbst der in den jüngsten Partien so überragende Florian Wirtz erlaubte. Zwar war der begnadete Kicker gegen Ferencvaros an beiden Treffern beteiligt, spielte Demirbay vor dem 1:0 an und holte den Freistoß vor dem 2:0 heraus, doch diverse, bei diesem Künstler zumindest in dieser Menge nicht für möglich gehaltene Unsauberkeiten sorgten dafür, dass selbst der 19-Jährige nicht die gewohnten Impulse als Unterschiedsspieler setzte.

Da mit ihm die komplette Offensivabteilung inklusive des jüngst so starken, aber diesmal reihenweise technische Fehler produzierenden Jokers Amine Adli nicht überzeugte, bot Bayer nur spielerische Magerkost und wirkte auch im Defensivspiel nicht so konsequent wie zuletzt, lief nicht so intensiv an, wirkte in der Arbeit gegen den Ball nicht so geschlossen.

Eine irritierende Vorstellung. Hatten die drei vorangegangenen Partien doch den klaren Eindruck vermittelt, dass Bayer unter Xabi Alonso einen klaren Schritt nach vorne gemacht hat. Am Donnerstag stimmte in erste Linie nur das Ergebnis. So fiel die Kritik milde und das Fazit von Geschäftsführer Simon Rolfes ob des minimalistischen Auftritts gleichsam kurz wie treffend aus: "Das geht besser."

Amiri hat das Frankfurter Vorbild aus der Vorsaison im Blick

Nichtsdestotrotz eröffnet das 2:0 Bayer im Rückspiel in der mit mehr als 60.000 Zuschauer gefüllten Puskas-Arena, die bei entsprechenden Spielverlauf zu Hexenkessel werden würde, alle Möglichkeiten aufs Weiterkommen - und auf mehr. So hat Amiri ganz klar das Frankfurter Vorbild aus der Vorsaison im Blick, als sich die Eintracht über den Gewinn der Europa League für die Königsklasse qualifizierte.

"Wir haben gesehen, dass auch Frankfurt den Titel gewinnen konnte. Das reizt uns natürlich auch. Und man sieht, dass solche Siege auch eine Euphorie für die Bundesliga auslösen können, in der wir vielleicht auch noch Chancen haben, an die Europa-League-Plätze heranzukommen", erklärte der Mittelfeldspieler offen, "wir müssen einfach den Schwung mitnehmen." Allerdings nicht den aus dem Ferencvaros-Spiel.