Erstrundenpick landet bei den Wild Wings: Senyshyn verstärkt den DEL-Klub

Die Schwenninger Wild Wings haben Zach Senyshyn von den Chicago Wolves verpflichtet. Der Kanadier bringt sogar NHL-Erfahrung zum DEL-Klub mit.

Durch den Wechsel des Angreifers ist "die intensive Suche nach dem fehlenden Puzzlestück in der Offensive nun erfolgreich beendet", hieß es in einer Mitteilung der Wild Wings. Die haben mit Zach Senyshyn einen Spieler an Land gezogen, der 2015 von den Boston Bruins an 15. Stelle in der ersten Draftrunde ausgewählt worden war.

Der 26-Jährige, der pünktlich zum Start des Trainingscamps in Schwenningen erwartet wird, absolvierte in der NHL letztlich 16 Spiele für die Boston Bruins und die Ottawa Senators, in der AHL war er 333-mal auf dem Eis und lieferte 132 Scorerpunkte.

"Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für die vakante Position ist. Das lange Warten und die damit verbundene Geduld haben sich gelohnt, denn nun konnten wir einen Spieler mit seinen Referenzen verpflichten", sagte Geschäftsführer Stefan Wagner über den Kanadier.

Gespräche mit Wagner und Walker gaben den Ausschlag

Der ist "voller Vorfreude auf die neue Aufgabe", wie Senyshyn betonte. "Die Gespräche mit Stefan Wagner und Coach Steve Walker waren ebenso ausschlaggebend, wie die Perspektive an einem Ort zu spielen, an dem Eishockey den Leuten so viel bedeutet wie in Schwenningen", begründete der Angreifer seinen Wechsel zum DEL-Klub, mit dem er hofft, einiges in der Saison 2023/24 zu erreichen. "Ich glaube deshalb an ein großes Jahr für das Team und für mich."

Schwenningen verpasste in der vergangenen Spielzeit als Tabellenzwölfter mit vier Zählern Rückstand auf die Löwen Frankfurt (10.) die Play-offs. 2017/18 schafften die Wild Wings letztmals den Sprung in die Qualifikationsrunde.