Erstrunden-Pleite trotz bester Bilanz: Bucks feuern Budenholzer

Nach fünf Jahren trennen sich die Milwaukee Bucks von Head Coach Mike Budenholzer. Der 53-Jährige coachte die Mannschaft immer in die Play-offs. Zuletzt scheiterte der Meister von 2021 aber an Eins gesetzt schon in der ersten Runde.

Die Milwaukee Bucks haben sich von Head Coach Mike Budenholzer getrennt. Das verkündete NBA-Insider Adrian Wojnarowski (ESPN) am späten Donnerstagabend. Die Franchise musste zuvor eine historische Niederlage hinnehmen.

Nachdem Budenholzer das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo zu einer Bilanz von 58 Siegen und 24 Niederlagen in der Regular Season geführt hatte, scheiterten die Bucks in Runde eins der Play-offs krachend. Die an Position acht gesetzten Miami Heat, die erst über das Play-in-Tournament in die Endrunde rückten, gewannen die Best-of-seven-Serie klar mit 4:1.

Dass eine an Eins gesetzte Mannschaft schon in Runde eins die Segel streichen musste, hatte es zuvor lediglich fünfmal gegeben. Im Anschluss nahm auch die Kritik an Budenholzer zu. Über die Serie hinweg gelang es ihm nicht, eine Antwort auf den überragenden Jimmy Butler auf Seiten der Miami Heat zu finden.

Diesen Eindruck scheint man auch bei der Franchise selbst gewonnen zu haben. Nun, nach fünf Saisons bei den Bucks, kommt die Ära Budenholzer zu einem vorzeitigen Ende. Im August 2021 hatte der 53-Jährige seinen Vertrag noch um drei Jahre verlängert.

Budenholzer feierte seine erste Meisterschaft mit den Bucks

In seinen fünf Jahren bei den Bucks führte er die Mannschaft immer in die Play-offs. Dreimal beendete Milwaukee die reguläre Saison als bestes Team der Eastern Conference. 2021 erreichte Budenholzer mit der Franchise aus Wisconsin seinen Karrierehöhepunkt. Mit einem 4:2 in der Finalserie über die Phoenix Suns sicherte er sich den ersten NBA-Titel seiner Karriere und nach 1971 den zweiten Ring für die Bucks.

Das Trainerkarussel in der NBA dreht sich damit weiter. Zuletzt entließen die Toronto Raptors Head Coach Nick Nurse. Becky Hammon gilt als heiße Kandidatin für den Posten und könnte die erste Frau sein, die einen festen Job als Cheftrainerin in der NBA bekommt. Zuvor verließ Stephen Silas die Houston Rockets. Ime Udoka folgte auf ihn.