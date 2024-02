Erstrunden-Aus für Struff und Marterer in Doha

Für das deutsche Tennis gab es am Dienstag nichts zu holen: Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer verloren ihr Auftaktmatch beim ATP-Turnier in Doha, für Tatjana Maria war in der zweiten Runde beim WTA-Turnier in Dubai Schluss.

Jan-Lennard Struff hat das nächste frühe Aus auf der ATP-Tour hinnehmen müssen. Der 33-Jährige, beim ATP-Turnier in Doha an Nummer sechs gesetzt, musste sich bereits in der ersten Runde dem Australier Christopher O'Connell mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Struff musste in dieser Saison zuvor in Rotterdam, bei den Australian Open und in Hongkong jeweils in der zweiten Runde seine Koffer packen.

Auch für Maximilian Marterer ist in Katar bereits nach der ersten Runde Schluss. Der 28-jährige Nürnberger unterlag gegen den Franzosen Hugo Grenier in zwei Sätzen mit 6:7 (5), 5:7. Marterer war erst nach dem Rückzug des Niederländers Tallon Griekspoor ins Hauptfeld nachgerückt. Weitere Deutsche Profis sind in Doha nicht am Start.

Maria verliert in Dubai in zwei Sätzen

Den erfolglosen Tag für das deutsche Tennis komplettierte Tatjana Maria beim WTA-Turnier in Dubai. Dort war die 36-Jährige in der zweiten Runde gegen die Ukrainerin Jelina Switolina beim 3:6, 3:6 chancenlos. Zum Auftakt hatte sich Maria als einzige deutsche Teilnehmerin in Dubai zuvor gegen die Französin Varvara Gracheva behauptet.