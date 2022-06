Erstmals unter 38 Sekunden: Sprint-Staffel läuft deutschen Rekord

Die Sprinter Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah (beide Hamburg), Kevin Kranz (Wetzlar) und Joshua Hartmann (Köln) haben bei der Regensburg Gala einen Rekord in der 4x100-Meter-Staffel aufgestellt.

Das Quartett verbesserte am Freitagabend die deutsche Bestmarke auf 37,99 Sekunden. Es ist es das erste Mal, dass ein DLV-Quartett unter 38 Sekunden blieb. Die alte Marke lag bei 38,02 Sekunden und stammt vom 27. Juli 2012 - damals noch in einer Formation mit dem damaligen Top-Sprinter Julian Reus.

Der starke Auftritt der Sprinter ist ein Fingerzeig Richtung Weltspitze: Als einzige Staffel blieben die Deutschen in diesem Jahr unter der 38-Sekunden-Marke. Damit präsentierten sie sich vor Beginn der Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Eugene (15. bis 24. Juli) in Topform. Ende August findet in München die EM statt.