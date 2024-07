Erstmals Trade mit sechs Teams: Thompsons Wechsel nach Dallas offiziell

Klay Thompson ist nun auch offiziell ein Teamkollege von Luka Doncic und Kyrie Irving bei den Dallas Mavericks. Insgesamt sechs Teams sind an dem Deal beteiligt.

Das Ende der Splash Brothers in San Francisco: Klay Thompson (re.) wechselt zu den Dallas Mavericks. NBAE via Getty Images

Drei Jahre und 50 Millionen Dollar - das sind die Grunddaten des Vertrages, auf den sich Klay Thompson und die Dallas Mavericks vor wenigen Tagen kurz nach Beginn der Free Agency geeinigt haben. Mittlerweile ist der Deal offiziell und noch um einiges komplizierter. Wie die Mavs am Sonntag bekanntgaben, haben sechs Teams ihre Finger im Spiel.

Um Thompson unter Vertrag zu nehmen, mussten die Texaner einen Sign-and-Trade mit den Golden State Warriors, dem bisherigen Arbeitgeber des Scharfschützen, einfädeln. Nun sind aber auch noch die Minnesota Timberwolves, die Denver Nuggets, die Charlotte Hornets und die Philadelphia 76ers involviert - einen Trade mit sechs Teams gab es zuvor in der NBA-Geschichte noch nie.

Die Mavs erhalten neben Thompson auch einen Zweitrundenpick 2025 (Details noch nicht bekannt). Die Warriors erhalten, ebenfalls per Sign-and-Trade, Kyle Anderson (von den Timberwolves) und Buddy Hield (von den Sixers), die grundsätzlichen Einigungen mit den beiden Spielern waren schon zuvor bekannt.

Die Hornets erhalten Josh Green (von den Mavs), Reggie Jackson (von den Nuggets), einen Zweitrundenpick 2029 und einen Zweitrundenpick 2030 (beide von den Nuggets). Zu den Timberwolves geht ein Zweitrundenpick 2025 (Details noch nicht bekannt), ein Second-Round Pick Swap 2031 (von den Warriors) sowie Cash (ebenfalls von den Warriors). Und die Nuggets begnügen sich nur mit Cash (von den Hornets).

Emotionaler Abschied zwischen Thompson und Curry

Das Hauptaugenmerk des Deals liegt aber natürlich auf Thompson, der sich nach 13 Jahren und vier Championships von den Warriors verabschiedet. "Aus tiefstem Herzen möchte ich mich vielmals für einige der besten Jahre meines Lebens bedanken", schrieb einer der beiden Splash Brothers - der andere war sein kongenialer Backcourt-Partner Stephen Curry - in einem Abschiedspost bei Instagram.

Das Schönste an seiner Zeit in der Bay Area sei nicht der Gewinn der Championship-Ringe gewesen, sondern die geschlossenen "Freundschaften, die ein ganzes Leben lang halten werden". Thompson schloss mit den Worten: "Seid nicht traurig, dass es vorbei ist - seid glücklich, dass es passiert ist." Auch Curry verabschiedete sich emotional von seinem ehemaligen Teamkollegen: "Was wir gemacht haben, wird niemals wieder passieren. Ich hätte mir keinen besseren Lauf als mit dir und Draymond Green vorstellen können. Wir haben die komplette Bay Area und die Art, wie Basketball gespielt wird, verändert."

Der 34 Jahre alte Thompson, der in den vergangenen Jahren einen Kreuzband- und einen Achillessehnenriss verkraften musste, gehört mit insgesamt 2481 versenkten Dreipunktewürfen (Platz 6 All-Time in der Regular Season) und einer Dreierquote von 41,3 Prozent zu den besten Schützen der NBA-Historie. Genau deshalb sieht Nico Harrison, General Manager der Mavs, in Thompson den "perfekten Fit für unser Team".

"Klays Championship-Erfahrung, seine Clutch-Performances und sein ruhiges Auftreten in Drucksituationen stehen beispielhaft für die Qualitäten, die es braucht, um in der NBA auf dem höchsten Niveau zu gewinnen", führte Harrison weiter aus. "Er wird uns helfen, weiter zu wachsen, um unser Ziel, einen weiteren Titel zu gewinnen, zu erreichen."