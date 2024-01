Erstmals seit sechs Jahren: Djokovic verliert ein Spiel in Australien

Seit Januar 2018 hat Novak Djokovic jedes seiner Matches auf australischen Boden gewonnen. Nun musste die Nummer eins der Tenniswelt in Down Under den Platz mal wieder als Verlierer verlassen.

Wie sich eine Niederlage in Australien anfühlt, dürfte Novak Djokovic eigentlich verlernt haben. Im Januar 2018 - also vor fast exakt sechs Jahren - musste sich der Serbe letztmals in Australien geschlagen geben. Bei den Australian Open in Melbourne verlor er damals im Achtelfinale gegen den Südkoreaner Hyeon Chung in drei Sätzen mit 6:7, 5:7 und 6:7.

Seitdem hatte Djokovic jedes seiner Matches in Australien gewonnen - bis zu diesem Mittwoch (Ortszeit). Denn im Rahmen des United Cup unterlag Djokovic dem Australier Alex de Minaur mit 4:6 und 4:6. Die Niederlage des Topstars war letztendlich zuviel für Serbien, das im Viertelfinale gegen Gastgeber Australien den Kürzeren zog. Der United Cup dient auch als Vorbereitung auf die diesjährigen Australian Open, die vom 14. bis 28. Januar in Melbourne ausgetragen werden. Djokovic geht als Titelverteidiger an den Start.

"Es ist etwas ganz Spezielles", sagte De Minaur nach seinen Sieg. "Novak ist ein unglaublicher Athlet, und was er für unseren Sport getan hat, ist etwas ganz Besonderes", so der 24-Jährige. "Es fühlt sich surreal an, erstaunlich, und ich bin sehr glücklich, dass ich es hier in Perth und Australien geschafft habe."

Novak Djokovic musste sich mehrfach am rechten Handgelenk behandeln lassen. IMAGO/AAP

De Minaur setzte Djokovic besonders bei eigenem Aufschlag unter Druck. 34-mal kam der erste Aufschlag des Australiers, 33-mal davon ging der Punkt an De Minaur. Allerdings hatte Djokovic, der zu keiner Zeit an seine bei den Siegen gegen den Chinesen Zhang Zhizhen sowie den Tschechen Jiri Lehecka gezeigten Leistungen anknüpfen konnte, erneut Probleme an seinem rechten Handgelenk und musste sich in den Pausen deshalb auch behandeln lassen.