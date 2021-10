Erstmals seit Februar 2020: 1860 hofft auf ausverkauftes Grünwalder

Dank der in der vergangenen Woche erlassenen neuen bayerischen Infektionsschutzverordnung dürfen wieder mehr Fans in die Stadien. Drittligist 1860 München hofft gegen Waldhof Mannheim auf ein ausverkauftes Haus.

Die Löwen-Fans können bald wieder in voller Zahl im Grünwalder Stadion erscheinen. imago images/MIS

Letztmals war das Stadion an der Grünwalder Straße am 29. Februar 2020 mit 15.000 Zuschauern restlos ausverkauft, als die Löwen in einem packenden Spiel den Chemnitzer FC mit 4:3 niederrangen. Rund 20 Monate später könnte es erstmals wieder ein volles Haus auf Giesings Höhen geben.

Wie der TSV 1860 am Montag mitteilte, stehen dank der in der vergangenen Woche beschlossenen neuen bayerischen Coronaschutzverordnung sämtliche Eintrittskarten bereits für das anstehende Heimspiel am kommenden Samstag gegen Waldhof Mannheim zur Verfügung. Sämtliche Dauerkarten erlangen wieder ihre vollständige Gültigkeit, eine vorherige Online-Buchung ist nicht mehr notwendig. Die restlichen Tickets können über den Online-Ticketverkauf der Löwen erworben werden. Zur Nachverfolgung werden sämtliche Eintrittskarten personalisiert.

Eintritt nur mit 3G+ - Kinder von Regelung teilweise befreit

Zugang zum Stadion an der Grünwalder Straße erhält aber nur, wer bei den Corona-Stewards einen 3G+-Nachweis erbringen kann. Nur Personen, die entweder geimpft bzw. genesen sind oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können, wird der Eintritt gewährt. Ein Schnelltest wird nicht akzeptiert. Von der 3G+-Regel ausgenommen sind nur Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie schulpflichtige Kinder, die regelmäßigen Testungen in der Schule unterliegen.

Die stimmgewaltige Unterstützung der Fans kann 1860 München derzeit gut gebrauchen. Die Löwen warten in der 3. Liga seit mittlerweile sechs Partien auf einen Dreier und hinken als Tabellen-13. ihren eigenen Ansprüchen weit hinterher.