Erstmals seit fast 18 Jahren: Nadal nicht in den Top Ten

Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner Rafael Nadal fällt erstmals seit dem Jahr 2005 aus den Top Ten der ATP-Weltrangliste. Auch Alexander Zverev rutscht ab.

Ein historischer Tag im Männer-Tennis: Erstmals seit knapp 18 Jahren gehört Superstar Rafael Nadal nicht mehr zu den besten zehn Profis der Welt. Der verletzt pausierende 36 Jahre alte Spanier fiel in der am Montag veröffentlichten Rangliste vom neunten auf den 13. Platz zurück. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger pausiert immer noch wegen der Folgen einer Muskelverletzung.

Diese hatte sich der Mallorquiner bei bei seinem Zweitrunden-Aus gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald bei den Australian Open im Januar an Hüftbeuger und Leiste zugezogen. Seit dem 25. April 2005 hatte die frühere Nummer eins durchgehend zu den Top Ten der Welt gezählt - so lange wie zuvor kein anderer Profi ohne Unterbrechung.

Alcaraz erobert erobert Spitzenplatz zurück

Sein erst 19 Jahre alter Landsmann Carlos Alcaraz führt die Weltrangliste nach seinem Turniersieg in Indian Wells am Sonntag wieder vor dem serbischen Australian-Open-Gewinner Novak Djokovic an, der in den USA nicht angetreten war. Der Hamburger Alexander Zverev, bester Deutscher auf der Tour, rutschte im ATP-Ranking derweil vom 14. auf den 15. Rang ab.