Erstmals seit 2018: Marterer in der zweiten Runde von Paris

Der Nürnberger Maximilian Marterer hat gegen einen Australier keine Mühe, auch eine Regenpause bringt ihn nicht aus dem Konzept. Eva Lys und Laura Siegemund scheiden dagegen in der ersten Runde aus.

Maximilian Marterer hat als erster deutscher Tennisprofi die zweite Runde bei den diesjährigen French Open in Paris erreicht. Der 28-Jährige gewann zum Auftakt am Sonntag gegen den Australier Jordan Thompson überraschend klar mit 6:3, 6:2, 6:0. Marterer überstand erstmals seit 2018 wieder die Auftakthürde beim Grand-Slam-Turnier auf Sand. In der zweiten Runde trifft er auf den Sieger des Matches zwischen Alejandro Tabilo aus Chile und dem belgischen Qualifikanten Zizou Bergs.

"Anfangs war ich noch etwas nervös, bin aber immer besser reingekommen", sagte Marterer. Auch eine längere Regenpause beim Stand von 2:0 im dritten Satz brachte den Nürnberger nicht aus dem Konzept: "Ich habe versucht, nicht runterzukommen, sondern die Anspannung oben zu halten, dass man direkt wieder da ist, wenn es losgeht."

Lys trotz guter Vorstellung raus

Nur knapp verpasste Debütantin Eva Lys eine große Überraschung. Die 22-Jährige musste sich auf dem Court Philippe Chatrier gegen die an Nummer 21 gesetzte Französin Caroline Garcia nach einer starken Vorstellung mit 6:4, 5:7, 2:6 geschlagen geben. Garcia trifft in der zweiten Runde auf Sofia Kenin. Die frühere Australian-Open-Gewinnerin aus den USA setzte sich gegen die Metzingerin Laura Siegemund mit 4:6, 6:2, 6:2 durch.

Bei ihrem ersten Auftritt im größten Stadion von Roland Garros gegen Lokalmatadorin Garcia war bei Lys von Nervosität keine Spur zu sehen. Die Weltranglisten-143., die über die Qualifikation erstmals das Hauptfeld bei den French Open erreicht hatte, agierte mutig und profitierte zunächst von zahlreichen Fehlern ihrer deutlich höher eingeschätzten Gegnerin. Doch am Ende setzte sich die größere Klasse von Garcia durch.

Lys hatte Anfang März eine rheumatische Autoimmunerkrankung öffentlich gemacht, bei ihr sei 2020 Spondyloarthritis diagnostiziert worden. "Dies ist eine körperliche Herausforderung, der ich mich tagtäglich neben der sportlichen Belastung stellen muss", erklärte sie.

Für Maria, Nummer 65 der Weltrangliste, setzte sich derweil gegen die sieben Positionen hinter ihr geführte Clara Tauson eine schwarze Serie fort. Weiter als bis in Runde zwei ist die 36-Jährige in Roland Garros noch nie gekommen.