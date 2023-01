Erstmals seit 2016: Williams fehlt bei einem La-Liga-Spiel

Im nordspanischen Vigo ist am Sonntagabend eine beeindruckende und historische Serie gerissen. Iñaki Williams konnte nicht spielen.

Williams verpasste am Sonntag das Auswärtsspiel von Athletic Bilbao bei Celta Vigo aufgrund von Knieproblemen. Damit endete eine beeindruckende Serie des 28-Jährigen. Der Stürmer der Basken hatte zuletzt in La Liga am 17. April 2016 im Spiel gegen den FC Malaga gefehlt. Danach stand er in 251 Punktspielen in Serie immer auf dem Platz.

Die Kniebeschwerden waren am Donnerstag nach dem Viertelfinal-Spiel der Copa del Rey beim FC Valencia (3:1) aufgetreten, als Williams noch das Tor zum 2:1 durch seinen Bruder Nico vorbereiten konnte. Schlussendlich schaffte er es nicht mehr in das Spieltags-Aufgebot von Trainer Ernesto Valverde.

Großer Vorsprung

Den Rekord im spanischen Oberhaus hält der Nationalspieler Ghanas mit großem Vorsprung vor Juan Antonio Larrañag (heute 64), der einst im Trikot des baskischen Bilbao-Rivalen Real Sociedad 202 Spiele in Reihe bestritt.

Williams spielt seit 2012 für Bilbao - in bislang 290 Erstliga-Einsätzen für den Traditionsklub markierte er 59 Tore.