Erstmals seit 2004: Curling-Männer stehen im EM-Finale

Die deutschen Curling-Männer sind bei der Europameisterschaft im finnischen Lohja ins Endspiel eingezogen. Das Team um Skip Marc Muskatewitz gewann im Halbfinale mit 8:2 gegen Norwegen und hat damit Silber sicher. Es ist der erste Einzug in ein EM-Finale seit 2004 - als sich die Männer Gold sicherten. 2007 sicherte sich Deutschland WM-Silber.
"Das ist sensationell", kommentierte Sportdirektor Markus Tröger vom Deutschen Curling-Verband (DCV) gegenüber dem SID den Erfolg. Im Finale trifft die Mannschaft nun am Samstag (14Uhr) auf Schottland, das sich gegen die Schweiz durchsetzte.
Für das Finale sieht Tröger die Schotten als 16-maligen Titelgewinner und nach drei EM-Erfolgen in Folge als leicht favorisiert an. Die Mannschaft von Trainer Uli Kapp sei jedoch trotz ihrer 5:12-Vorrundenniederlage nicht chancenlos: "Die Schotten sind bei der EM bisher sehr stark und haben erst einmal verloren. Wir können uns aber schon über die Medaille freuen und deswegen ohne Druck spielen. Auf jeden Fall ist für uns auch gegen Schottland ein Sieg möglich."