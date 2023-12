Erstmals seit 20 Jahren wieder mehr Unparteiische in Deutschland

Der Deutsche Fußball-Bund hat Bilanz gezogen: Im Jahr 2023 gab es wieder mehr aktive Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Eine erfreuliche Trendwende nach vielen Jahren des Rückgangs.

Mehr aktive Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gab es im Jahr 2023 in Deutschland. IMAGO/Claus Bergmann

Die Zahl der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in Deutschland ist erstmals seit rund 20 Jahren wieder gestiegen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, habe es 2023 einen Anstieg der aktiven Unparteiischen von knapp 2800 Personen gegeben. Dies entspreche gegenüber dem Vorjahr einem Plus von fünf Prozent. Neben der Gewinnung von Neulingen habe sich dabei auch die Bindung von aktiven Referees verbessert. Die Aktion "Jahr der Schiris", die der DFB für 2023 ausgerufen habe, zeige damit seine Wirkung, schreibt der Verband auf seiner Homepage.

Passend dazu stuften die Schiedsrichter die empfundene Wertschätzung bei einer Umfrage in verschiedenen Bereichen höher ein. Im Amateurfußball-Barometer erhöhten sich seit Februar diesbezüglich die Zustimmungswerte bei den Schiedsrichter-Kollegen (86 auf 88 Prozent), den Landesverbänden (31 auf 38), dem DFB (22 auf 29) sowie den Zuschauern (12 auf 17). Gesunken ist bei den Referees lediglich die empfundene Wertschätzung von Vereinen (von 71 auf 67). Als positiver hingegen wird zum Ende des Aktionsjahres von allen Befragten die Berichterstattung wahrgenommen (von 22 auf 32).

Problem: Mangelnder Respekt

Die Gruppe potenzieller Schiedsrichterkandidaten (also Menschen, die sich durchaus vorstellen könnten, zur Pfeife zu greifen) nimmt jedoch weiterhin vor allem den mangelnden Respekt von Zuschauern (71 Prozent) und die Gewaltvorfälle auf Sportplätzen (62 Prozent) als Problem wahr. Jüngst hatte sich auch die Innenministerkonferenz mit dem Thema "Gewalt im Amateurfußball" beschäftigt: So seien bundesweit allerdings lediglich 542 Polizeieinsätze registriert worden - vor allem mit Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen.